Logitech MX Anywhere 3S scende a 54€, portabilità e precisione in offerta

Scopri l'offerta su Logitech MX Anywhere 3S: mouse wireless compatto con sensore 8K DPI, MagSpeed, clic silenziosi, batteria fino a 70 giorni e ricarica USB C.
Scopri l'offerta su Logitech MX Anywhere 3S: mouse wireless compatto con sensore 8K DPI, MagSpeed, clic silenziosi, batteria fino a 70 giorni e ricarica USB C.
Claudio Gelisi
Pubblicato il 7 nov 2025
Logitech MX Anywhere 3S scende a 54€, portabilità e precisione in offerta

L’ottimo mouse Logitech MX Anywhere 3S oggi è protagonista di una promozione semplicemente imperdibile. Scende infatti a soli €54,54, contro i €103,99 di listino, con un ribasso del 48% che non si vede tutti i giorni. Una di quelle offerte che fanno venire voglia di cliccare subito su “Acquista ora”, soprattutto se consideri quanto sia raro trovare dispositivi di questa qualità a un prezzo così competitivo. Se hai sempre pensato che un mouse valesse l’altro, è il momento di ricrederti: qui parliamo di uno strumento pensato per chi non si accontenta, per chi lavora ovunque e vuole il massimo della precisione senza rinunciare alla praticità. L’affare è ghiotto e il rischio di lasciarselo scappare è dietro l’angolo, perché occasioni così non bussano due volte alla porta.

Approfitta dello sconto

Precisione e silenzio in ogni situazione

La vera forza del Logitech MX Anywhere 3S sta nella sua capacità di adattarsi a qualsiasi contesto: dal tavolo di un bar a una scrivania in vetro, la sua tecnologia avanzata lo rende affidabile ovunque. Il sensore da 8K DPI garantisce movimenti estremamente precisi, così puoi dire addio a scatti e incertezze anche sui materiali più ostici. Ma non è tutto: i clic silenziosi rivoluzionano il modo di lavorare, eliminando il fastidioso rumore tipico dei mouse tradizionali. Aggiungi la tecnologia di scorrimento MagSpeed, capace di sfiorare le 1000 righe al secondo, e avrai tra le mani uno strumento perfetto per chi si destreggia quotidianamente tra documenti chilometrici e pagine web infinite. Il peso piuma di appena 99 grammi e l’autonomia fino a 70 giorni con una sola carica lo rendono un alleato insostituibile: bastano 60 secondi di ricarica via USB-C per avere altre tre ore di utilizzo, un vantaggio concreto per chi non può permettersi pause.

Logitech MX Anywhere 3S, Mouse Wireless Compatto, Scorrimento Veloce, Tracciamento 8K DPI, Clic Silenzioso, Pulsanti Programmabili, USB C, Bluetooth, PC Windows, Linux, Chrome, Mac - Grafite

Logitech MX Anywhere 3S, Mouse Wireless Compatto, Scorrimento Veloce, Tracciamento 8K DPI, Clic Silenzioso, Pulsanti Programmabili, USB C, Bluetooth, PC Windows, Linux, Chrome, Mac – Grafite

54,54103,99€-48%
Vedi l’offerta

Versatilità e attenzione all’ambiente

Non finisce qui: la connettività Bluetooth ottimizzata per Intel Evo permette di collegare il mouse fino a tre dispositivi diversi, spaziando da Windows a macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS e Android. Perfetto per chi si muove tra diversi ambienti di lavoro senza soluzione di continuità. Un dettaglio che non passa inosservato è l’impegno per la sostenibilità: la versione grafite utilizza plastiche riciclate al 78%, un valore aggiunto per chi guarda anche all’impatto ambientale dei propri acquisti. Il software Logi Options+ consente poi una personalizzazione totale dei pulsanti e delle impostazioni di tracciamento, adattando il dispositivo alle esigenze più specifiche. Attenzione: per alcune funzioni avanzate è richiesto il ricevitore Logi Bolt, non incluso nella confezione, quindi meglio valutare questo aspetto prima dell’acquisto. Rispetto al più costoso MX Master, qui la parola d’ordine è portabilità: ideale per chi lavora spesso fuori ufficio o in spazi ridotti, senza rinunciare a performance e affidabilità. Non lasciarti sfuggire l’occasione di portare nella tua routine quotidiana il Logitech MX Anywhere 3S a un prezzo che non teme rivali.

Aggiungi al carrello

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Gadget e Device inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Corsair HS80 RGB Wireless in offerta Amazon, audio di qualità per il gaming e non solo
Gadget e Device

Corsair HS80 RGB Wireless in offerta Amazon, audio di qualità per il gaming e non solo
Polaroid Now Gen 3, l'idea regalo perfetta per gli amanti del vintage è qui
Gadget e Device

Polaroid Now Gen 3, l'idea regalo perfetta per gli amanti del vintage è qui
Niente più grinze, nemmeno in viaggio con questa stiratrice verticale
Gadget e Device

Niente più grinze, nemmeno in viaggio con questa stiratrice verticale
Apple iPhone 18 Air potrebbe avere doppia fotocamera 48MP per rilancio
Apple

Apple iPhone 18 Air potrebbe avere doppia fotocamera 48MP per rilancio
Link copiato negli appunti