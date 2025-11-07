Logitech MX Anywhere 3S scende a 54€, portabilità e precisione in offerta

L’ottimo mouse Logitech MX Anywhere 3S oggi è protagonista di una promozione semplicemente imperdibile. Scende infatti a soli €54,54, contro i €103,99 di listino, con un ribasso del 48% che non si vede tutti i giorni. Una di quelle offerte che fanno venire voglia di cliccare subito su “Acquista ora”, soprattutto se consideri quanto sia raro trovare dispositivi di questa qualità a un prezzo così competitivo. Se hai sempre pensato che un mouse valesse l’altro, è il momento di ricrederti: qui parliamo di uno strumento pensato per chi non si accontenta, per chi lavora ovunque e vuole il massimo della precisione senza rinunciare alla praticità. L’affare è ghiotto e il rischio di lasciarselo scappare è dietro l’angolo, perché occasioni così non bussano due volte alla porta.
Precisione e silenzio in ogni situazione
La vera forza del Logitech MX Anywhere 3S sta nella sua capacità di adattarsi a qualsiasi contesto: dal tavolo di un bar a una scrivania in vetro, la sua tecnologia avanzata lo rende affidabile ovunque. Il sensore da 8K DPI garantisce movimenti estremamente precisi, così puoi dire addio a scatti e incertezze anche sui materiali più ostici. Ma non è tutto: i clic silenziosi rivoluzionano il modo di lavorare, eliminando il fastidioso rumore tipico dei mouse tradizionali. Aggiungi la tecnologia di scorrimento MagSpeed, capace di sfiorare le 1000 righe al secondo, e avrai tra le mani uno strumento perfetto per chi si destreggia quotidianamente tra documenti chilometrici e pagine web infinite. Il peso piuma di appena 99 grammi e l’autonomia fino a 70 giorni con una sola carica lo rendono un alleato insostituibile: bastano 60 secondi di ricarica via USB-C per avere altre tre ore di utilizzo, un vantaggio concreto per chi non può permettersi pause.
Logitech MX Anywhere 3S, Mouse Wireless Compatto, Scorrimento Veloce, Tracciamento 8K DPI, Clic Silenzioso, Pulsanti Programmabili, USB C, Bluetooth, PC Windows, Linux, Chrome, Mac – Grafite
Versatilità e attenzione all’ambiente
Non finisce qui: la connettività Bluetooth ottimizzata per Intel Evo permette di collegare il mouse fino a tre dispositivi diversi, spaziando da Windows a macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS e Android. Perfetto per chi si muove tra diversi ambienti di lavoro senza soluzione di continuità. Un dettaglio che non passa inosservato è l’impegno per la sostenibilità: la versione grafite utilizza plastiche riciclate al 78%, un valore aggiunto per chi guarda anche all’impatto ambientale dei propri acquisti. Il software Logi Options+ consente poi una personalizzazione totale dei pulsanti e delle impostazioni di tracciamento, adattando il dispositivo alle esigenze più specifiche. Attenzione: per alcune funzioni avanzate è richiesto il ricevitore Logi Bolt, non incluso nella confezione, quindi meglio valutare questo aspetto prima dell’acquisto. Rispetto al più costoso MX Master, qui la parola d’ordine è portabilità: ideale per chi lavora spesso fuori ufficio o in spazi ridotti, senza rinunciare a performance e affidabilità. Non lasciarti sfuggire l’occasione di portare nella tua routine quotidiana il Logitech MX Anywhere 3S a un prezzo che non teme rivali.
