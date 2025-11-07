Logitech MX Anywhere 3S scende a 54€, portabilità e precisione in offerta

L’ottimo mouse Logitech MX Anywhere 3S oggi è protagonista di una promozione semplicemente imperdibile. Scende infatti a soli €54,54, contro i €103,99 di listino, con un ribasso del 48% che non si vede tutti i giorni. Una di quelle offerte che fanno venire voglia di cliccare subito su “Acquista ora”, soprattutto se consideri quanto sia raro trovare dispositivi di questa qualità a un prezzo così competitivo. Se hai sempre pensato che un mouse valesse l’altro, è il momento di ricrederti: qui parliamo di uno strumento pensato per chi non si accontenta, per chi lavora ovunque e vuole il massimo della precisione senza rinunciare alla praticità. L’affare è ghiotto e il rischio di lasciarselo scappare è dietro l’angolo, perché occasioni così non bussano due volte alla porta.

Precisione e silenzio in ogni situazione

La vera forza del Logitech MX Anywhere 3S sta nella sua capacità di adattarsi a qualsiasi contesto: dal tavolo di un bar a una scrivania in vetro, la sua tecnologia avanzata lo rende affidabile ovunque. Il sensore da 8K DPI garantisce movimenti estremamente precisi, così puoi dire addio a scatti e incertezze anche sui materiali più ostici. Ma non è tutto: i clic silenziosi rivoluzionano il modo di lavorare, eliminando il fastidioso rumore tipico dei mouse tradizionali. Aggiungi la tecnologia di scorrimento MagSpeed, capace di sfiorare le 1000 righe al secondo, e avrai tra le mani uno strumento perfetto per chi si destreggia quotidianamente tra documenti chilometrici e pagine web infinite. Il peso piuma di appena 99 grammi e l’autonomia fino a 70 giorni con una sola carica lo rendono un alleato insostituibile: bastano 60 secondi di ricarica via USB-C per avere altre tre ore di utilizzo, un vantaggio concreto per chi non può permettersi pause.

Versatilità e attenzione all’ambiente

Non finisce qui: la connettività Bluetooth ottimizzata per Intel Evo permette di collegare il mouse fino a tre dispositivi diversi, spaziando da Windows a macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS e Android. Perfetto per chi si muove tra diversi ambienti di lavoro senza soluzione di continuità. Un dettaglio che non passa inosservato è l’impegno per la sostenibilità: la versione grafite utilizza plastiche riciclate al 78%, un valore aggiunto per chi guarda anche all’impatto ambientale dei propri acquisti. Il software Logi Options+ consente poi una personalizzazione totale dei pulsanti e delle impostazioni di tracciamento, adattando il dispositivo alle esigenze più specifiche. Attenzione: per alcune funzioni avanzate è richiesto il ricevitore Logi Bolt, non incluso nella confezione, quindi meglio valutare questo aspetto prima dell’acquisto. Rispetto al più costoso MX Master, qui la parola d’ordine è portabilità: ideale per chi lavora spesso fuori ufficio o in spazi ridotti, senza rinunciare a performance e affidabilità. Non lasciarti sfuggire l’occasione di portare nella tua routine quotidiana il Logitech MX Anywhere 3S a un prezzo che non teme rivali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.