Milioni di televisori aggiornati con canali EXTRA gratuiti, inclusi contenuti sportivi bonus: dove trovarli

Samsung TV Plus ha superato i 100 milioni di utenti attivi mensili a livello globale all’inizio del 2026, con una crescita delle ore di streaming del 25% su base annua.

Il servizio è pre-installato su tutte le Smart TV Samsung prodotte dal 2016 in poi e non richiede abbonamento, registrazione o carta di credito: basta una connessione internet. Chiunque abbia un televisore Samsung di quella generazione o successiva ha già accesso a oltre 4.300 canali gratuiti in 30 paesi.

In Italia il catalogo include canali di sport, intrattenimento, notizie, cucina, lifestyle e molto altro, con aggiornamenti periodici che aggiungono nuovi contenuti senza richiedere alcuna azione da parte dell’utente. Tra i canali disponibili figurano quelli di Warner Bros. Discovery — Nove, Real Time, DMAX, Warner TV — oltre a canali di altre piattaforme FAST con cui Samsung ha stipulato accordi commerciali, come Sony One, Rakuten TV e Pluto TV. DMAX trasmette in esclusiva anche gli incontri WWE.

Canali gratuiti per gli utenti: come averli

Il meccanismo è quello del FAST — Free Ad-Supported Streaming Television: i contenuti sono gratuiti perché finanziati dalla pubblicità inserita nel flusso. Non è una novità assoluta come modello, ma la scala su cui opera Samsung TV Plus lo distingue: negli Stati Uniti il catalogo conta quasi 700 canali, mentre a livello globale supera i 4.300. In sette paesi europei — tra cui l’Italia — si contano 2,6 milioni di utenti attivi mensili, con una media di 1,9 ore di consumo al mese.

Il servizio è accessibile anche senza account Samsung, ma creare un profilo gratuito sblocca funzioni aggiuntive: possibilità di riprendere la visione da dove si era interrotto, creazione di canali preferiti, promemoria sui programmi e liste personalizzate. Per chi non ha una Samsung Smart TV compatibile, l’app è scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet Galaxy con Android 11 o superiore.

Vale la pena segnalare un dettaglio tecnico che passa spesso inosservato: Samsung TV Plus non può essere rimosso permanentemente dalla televisione. Si possono eliminare tutti i canali dalla lista, ma quando il servizio ne aggiunge di nuovi — cosa che avviene periodicamente in automatico — l’applicazione torna a popolarsi e ricompare nell’interfaccia. Chi vuole mantenere la lista pulita deve ripetere l’operazione di eliminazione a ogni aggiornamento.

Sul fronte del digitale terrestre, il 1° maggio 2026 ha segnato un aggiornamento significativo per i canali disponibili attraverso la tecnologia HbbTV — il sistema che collega il segnale televisivo tradizionale a internet. Su televisori e decoder compatibili connessi alla rete, i tasti colorati del telecomando ora attivano funzioni più ricche: il rosso per lo streaming principale, il verde per meteo e contenuti locali, il giallo per contenuti extra, il blu per videoclip. RaiPlay trasmette i canali Rai in diretta in qualità superiore e, attraverso Rai TV+, consente di accedere anche a Rai 4K. MediasetPlay propone i canali del gruppo in streaming con contenuti on demand.

Un dato contro-intuitivo: il servizio FAST di Samsung è tecnicamente tra le app di streaming con il tasso di retention più elevato del settore — il 92% degli utenti rimane attivo dopo tre mesi, una percentuale che supera molte piattaforme a pagamento. Il motivo identificato dagli analisti è la frizione zero: nessuna schermata di login obbligatoria, nessun costo, nessuna scelta da fare. Il televisore si accende e il contenuto è già disponibile.

Per verificare quali canali sono attualmente attivi in Italia, Samsung pubblica e aggiorna la lista sul sito ufficiale Samsung TV Plus — l’ultimo aggiornamento disponibile al momento risale al 6 maggio 2026.