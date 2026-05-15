DJI porta a Cannes la videocamera tascabile che vuole sembrare molto più grande

DJI ha scelto il Festival di Cannes per mostrare Osmo Pocket 4P, una videocamera tascabile che punta a parlare non solo ai vlogger, ma anche a creator e piccoli team video.

La nuova Osmo Pocket 4P non è ancora un prodotto raccontato in ogni dettaglio commerciale, perché mancano prezzo e data di lancio definitiva. Il debutto a Cannes, però, dice già molto sull’ambizione di DJI: portare in un formato compatto funzioni più vicine al linguaggio delle produzioni curate, senza trasformare la Pocket in una camera ingombrante.

Il punto non è sostituire una videocamera professionale, ma offrire uno strumento agile per chi gira interviste, contenuti social, reportage brevi, backstage o video di viaggio. In questi contesti contano stabilizzazione, rapidità di accensione, gestione della luce e qualità colore, soprattutto quando non si ha il tempo di costruire un set vero.

Perché Cannes non è una scelta casuale

Mostrare una videocamera tascabile durante il Festival di Cannes serve a posizionarla in modo diverso rispetto a una semplice camera per vlog. DJI sta provando a dire che anche un dispositivo piccolo può entrare nel flusso di lavoro di filmmaker indipendenti, documentaristi leggeri e creator che vogliono immagini più controllate.

Tra le novità citate ci sono la registrazione 10-bit D-Log2 e una gamma dinamica più ampia, due elementi che interessano soprattutto chi lavora in post-produzione. Conservare più informazioni su colore e luci permette di correggere meglio l’immagine, uniformarla ad altre camere e ottenere un risultato meno “automatico”.

Una Pocket più flessibile per creator e video rapidi

DJI parla anche di funzioni portrait migliorate, zoom avanzato e resa più solida in condizioni di scarsa illuminazione. Sono dettagli che possono fare la differenza quando si gira in ambienti reali: una strada di sera, una sala eventi, un’intervista improvvisata o una ripresa in movimento dove non si controllano sfondo e luce.

Il formato resta quello che ha reso famosa la serie Pocket: piccolo, stabilizzato e facile da portare ovunque. La novità è l’idea di renderlo più credibile anche per chi vuole un’immagine meno amatoriale, con margine creativo in fase di montaggio e una qualità più adatta a pubblicazioni professionali o semi-professionali.

Cosa manca ancora da sapere

La cautela resta necessaria. Al momento DJI non ha chiarito prezzo, configurazioni e disponibilità nei vari mercati. Anche alcune caratteristiche tecniche vanno confermate nella scheda finale, perché una presentazione anticipata non basta per capire autonomia, limiti di registrazione, gestione del calore e differenze reali rispetto agli altri modelli Pocket.

Osmo Pocket 4P sembra però indicare una direzione precisa: le videocamere compatte non vogliono più essere solo accessori da viaggio o strumenti per clip veloci. Vogliono diventare camere leggere per chi produce contenuti ogni giorno e cerca un equilibrio tra qualità, portabilità e controllo senza portarsi dietro uno zaino pieno di attrezzatura.