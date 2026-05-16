Un bug di Pixel Watch blocca l’accesso ai dati sul sonno

Alcuni utenti di Pixel Watch, soprattutto chi usa un Pixel Watch 2, stanno segnalando online un problema piuttosto fastidioso: i dati del sonno non compaiono più direttamente sull’orologio, anche se nell’app Fitbit risultano ancora presenti.

Il bug, non ancora chiarito da Google, è emerso da una discussione su Reddit ed è stato ripreso da Android Authority. Nel mirino c’è una delle funzioni più usate degli smartwatch di Mountain View, il tracciamento del sonno, che permette di controllare durata del riposo, risvegli e punteggio della notte.

Pixel Watch, l’avviso “Nessun dato recente” spiazza chi lo indossa

Il problema si presenta in modo semplice, ma irritante. Dopo aver indossato il Pixel Watch durante la notte, alcuni utenti aprono la schermata del sonno e trovano il messaggio: “No recent data. Wear your watch to sleep”, cioè “Nessun dato recente. Indossa l’orologio per dormire”. Peccato che, stando alle segnalazioni, l’orologio sia stato portato regolarmente a letto, con batteria sufficiente e senza restare sul comodino.

Il primo caso segnalato su Reddit parla di un disservizio durato più giorni. Poco dopo sono arrivati altri proprietari, con lo stesso avviso sul quadrante o nella sezione salute dello smartwatch. “I dati ci sono, ma non sul polso”, ha scritto in sostanza un utente, centrando il punto. Non sembra quindi un blocco totale del monitoraggio del sonno, ma un problema nella visualizzazione dei dati sul dispositivo.

I dati del sonno ci sono ancora, ma solo su Fitbit

A rendere il bug meno pesante, almeno per il momento, c’è un dettaglio importante: il monitoraggio del sonno non pare essersi fermato. Secondo le segnalazioni, le informazioni raccolte durante la notte continuano infatti a comparire nell’app Fitbit sullo smartphone. Da lì si possono ancora vedere ore dormite, fasi del sonno, altri parametri disponibili e, quando previsto, anche il punteggio del sonno.

Questo fa pensare più a un guaio legato alla schermata del Pixel Watch che ai sensori o alla raccolta dei dati. La differenza conta. Se le informazioni vengono registrate e arrivano all’app, la funzione di base resta attiva. A mancare è l’accesso immediato dal polso, quello che molti controllano appena svegli, spesso prima ancora di prendere in mano il telefono. Per uno smartwatch venduto anche come compagno per il benessere quotidiano, è un intoppo che si sente.

Google tace, mentre gli utenti guardano ai cambiamenti di Fitbit

Per ora non c’è una spiegazione ufficiale. Android Authority riferisce di aver chiesto un commento a Google, ma al momento non risultano chiarimenti pubblici sulla causa del bug né sui tempi di un possibile aggiornamento. Dai commenti degli utenti, il problema sembrerebbe riguardare soprattutto Pixel Watch 2, anche se non si può escludere del tutto che tocchi altri modelli della gamma. Le segnalazioni, comunque, restano limitate e non bastano per capire quanto sia esteso il disservizio.

Il momento, però, non passa inosservato. Google sta preparando il passaggio dell’app Fitbit verso Google Health e ha già sospeso alcune funzioni social della piattaforma per accompagnare la transizione. Non ci sono prove che questi cambiamenti abbiano provocato il bug sui dati del sonno, ma diversi utenti hanno notato la coincidenza. Finché l’azienda non dirà qualcosa, resta solo un’ipotesi. Nel frattempo, chi usa il Pixel Watch per controllare il riposo può ancora verificare tutto dall’app Fitbit, in attesa che i dati tornino visibili anche dall’orologio senza messaggi ingannevoli.