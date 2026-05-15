Altro che HDMI, la porta RS-232 della TV è un potente strumento di automazione: come sbloccarla (e cosa può fare)

Sul retro di molti televisori Samsung, LG e Sony c’è una porta che la maggior parte degli utenti non ha mai aperto, non conosce e spesso scambia per un ingresso audio: è la RS-232C, uno standard di comunicazione seriale che risale ai primi anni Sessanta, concepito per collegare mainframe e terminali via linea telefonica.

Oggi quella stessa porta consente di controllare un televisore moderno con una precisione che il telecomando a infrarossi non può nemmeno avvicinare.

Come usare la porta RS-232 della TV

Il protocollo funziona a 9.600 baud su molti modelli LG e Sony Bravia, con 8 bit di dati, nessuna parità e 1 bit di stop. I comandi viaggiano in formato ASCII o esadecimale e coprono un insieme di funzioni sorprendentemente ampio: accensione e spegnimento, cambio sorgente, regolazione del volume, selezione della modalità immagine, muting audio, luminosità del pannello. Su alcuni modelli Sony della serie BZ/BU la porta è persino in grado di interrogare lo stato del televisore e ricevere risposte strutturate, utili per sistemi di monitoraggio in tempo reale.

Samsung chiama la propria implementazione ExLink. Esteticamente è ingannevole: il connettore è un jack da 3,5 mm identico a quello delle cuffie, e senza leggere il manuale è impossibile distinguerlo da un ingresso audio. Il cavo necessario ha il jack da un lato e un connettore DB9 RS-232 dall’altro. La velocità di trasmissione standard è 9.600 baud, ma la porta di debug del firmware gira a 115.200 baud — una distinzione rilevante perché usare la velocità sbagliata produce solo silenzio.

Sbloccare la porta sui televisori Samsung richiede un passaggio che molti forum documentano da anni: accedere al menu di servizio, attivare l’opzione UART e disabilitare Anynet+ (il sistema HDMI-CEC di Samsung). Finché quest’ultimo è attivo, i comandi RS-232 vengono ignorati. È un dettaglio contro-intuitivo: due sistemi di controllo progettati per coesistere risultano mutuamente esclusivi su gran parte dei modelli consumer.

L’uso domestico più diffuso è l’integrazione con Home Assistant, la piattaforma open source per la domotica. Tramite un adattatore USB-seriale da pochi euro e il binding dedicato di openHAB — o una configurazione equivalente su Home Assistant — il televisore diventa un dispositivo completamente gestibile via software: spegnimento automatico a orari prestabiliti, cambio sorgente sincronizzato con altri dispositivi, controllo del volume gestito da scenari più ampi. Senza app proprietarie, senza connessione a internet, senza che il televisore debba essere “smart” in alcun senso commerciale del termine.

Sony raccomanda di inviare ogni comando almeno 20 secondi dopo l’accensione del pannello, e di attendere la risposta prima di inviare il comando successivo, con un intervallo minimo di 500 millisecondi tra un’istruzione e l’altra. In modalità standby, i televisori Bravia accettano solo i comandi di accensione e di interrogazione dello stato di alimentazione: tutto il resto viene scartato. È un comportamento documentato, non un malfunzionamento.

Il dato laterale che emerge dall’analisi tecnica è che la RS-232C non è mai stata pensata per i consumatori finali. Sony stessa precisa nella documentazione ufficiale che la porta è destinata a installatori professionisti e che il supporto per usi non standard non è disponibile. Eppure la documentazione dei set di comandi è pubblica, i cavi costano meno di dieci euro e le comunità open source hanno già fatto il lavoro di mappatura per decine di modelli.

Un aspetto che i sistemi IP-based — controllo via rete Wi-Fi o Ethernet — non replicano facilmente: la RS-232 funziona anche quando il televisore è completamente offline, disconnesso da qualsiasi rete, aggiornamenti bloccati, raccolta dati disattivata. Per chi vuole un televisore che faccia solo il televisore, quella presa da 3,5 mm sul retro è l’ingresso principale.