Logitech MX Master 4 rivoluziona la produttività con feedback aptico e Actions Ring

Logitech si conferma protagonista delle periferiche PC di fascia alta con il lancio del nuovo MX Master 4, un mouse pensato per chi non accetta compromessi in termini di efficienza, comfort e personalizzazione. Presentato ufficialmente il 30 settembre 2025, questo dispositivo si rivolge a chi lavora quotidianamente con applicazioni complesse e cerca un alleato affidabile e all’avanguardia.

La missione di MX Master 4 è di offrire un’esperienza d’uso superiore, capace di anticipare le esigenze di creativi, sviluppatori e professionisti che operano in settori dinamici.

Uno degli elementi distintivi di questo nuovo mouse è il feedback aptico. Il sistema di vibrazioni personalizzabili accompagna ogni interazione, offrendo una risposta tattile che rende più naturale e preciso il lavoro. Questa tecnologia trova la sua massima espressione in attività come montaggio video, progettazione grafica e analisi dati, dove la precisione e la rapidità nei comandi fanno la differenza. Il feedback aptico trasforma il modo in cui si interagisce con il computer, favorendo una maggiore consapevolezza delle azioni e riducendo il rischio di errori ripetitivi.

Accanto a questa innovazione, il nuovo Actions Ring si presenta come un vero e proprio game changer: un overlay digitale che consente di configurare scorciatoie personalizzate per ogni applicazione. Grazie a questa funzionalità, è possibile accedere in modo immediato agli strumenti preferiti, ottimizzando i flussi di lavoro e riducendo i movimenti ripetitivi del 63%. Secondo i dati forniti da Logitech, l’integrazione di Actions Ring e feedback aptico contribuisce a un aumento della produttività del 33%, un risultato che non passa inosservato tra i professionisti più esigenti.

Dal punto di vista tecnico, MX Master 4 si distingue per una connettività potenziata. Il nuovo chip integrato e l’antenna ottimizzata garantiscono una stabilità e una velocità di collegamento doppiamente superiore rispetto ai modelli precedenti. Il mouse può essere associato contemporaneamente a tre dispositivi, permettendo di passare rapidamente da un sistema operativo all’altro con un semplice tocco. Questa caratteristica risulta particolarmente utile per chi lavora su più piattaforme e ha bisogno di mantenere la massima continuità operativa.

Il design di MX Master 4 è stato curato nei minimi dettagli: materiali antimacchia, forme ergonomiche e una superficie pensata per offrire comfort anche durante le sessioni di lavoro più lunghe. Il sensore 8000 DPI assicura un tracciamento preciso su qualsiasi superficie, compreso il vetro, mentre i click silenziosi riducono il rumore del 90% rispetto al modello precedente, migliorando la concentrazione in ambienti condivisi. Un altro elemento distintivo è la rotella scorrimento MagSpeed, capace di gestire fino a 1.000 linee al secondo, rendendo lo spostamento tra documenti e timeline estremamente fluido.

L’autonomia rappresenta un altro punto di forza: MX Master 4 garantisce fino a 70 giorni di utilizzo con una sola carica completa. Grazie alla ricarica rapida USB C, bastano appena 60 secondi per ottenere tre ore di autonomia, una soluzione ideale per chi è sempre in movimento e non può permettersi interruzioni.

La sostenibilità rimane un pilastro della filosofia Logitech. Il mouse utilizza almeno il 48% di plastica riciclata post-consumo, una batteria realizzata con cobalto 100% riciclato e un packaging certificato FSC, riducendo l’impatto ambientale senza rinunciare a performance e affidabilità.

Per le aziende, Logitech propone anche la versione MX Master 4 for Business, che offre strumenti avanzati per l’implementazione immediata e la gestione remota tramite Logitech Sync e Logi Tune. Questa soluzione risponde alle esigenze di realtà strutturate che cercano efficienza e controllo centralizzato dei dispositivi.

Il nuovo MX Master 4 è disponibile in Italia nelle eleganti colorazioni Graphite Charcoal, Offwhite e Black per la versione standard, mentre la variante Mac si presenta nelle raffinate tonalità Pale Grey e Space Black. Il prezzo di lancio è fissato a 129,99 euro e, per i professionisti della creatività, è incluso un mese gratuito di Adobe Creative Cloud, offrendo così un valore aggiunto concreto per chi lavora quotidianamente con software di editing e progettazione.

Logitech MX Master 4 si afferma come il nuovo punto di riferimento per chi desidera potenziare la propria produttività con uno strumento affidabile, innovativo e sostenibile, in grado di adattarsi alle esigenze dei professionisti di oggi e di domani.