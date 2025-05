L'ultima trovata: la truffa online del falso avviso Microsoft

In Gallura sventata una truffa con falso avviso Microsoft: bloccato un computer per tentare il furto di dati sensibili. Ecco come difendersi.

In Gallura sventata una truffa con falso avviso Microsoft: bloccato un computer per tentare il furto di dati sensibili. Ecco come difendersi.