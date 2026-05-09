MacBook Neo o laptop Windows? Il prezzo non racconta tutta la verità

Microsoft prova a spostare il confronto con il MacBook Neo sul terreno più delicato per chi compra un portatile: prezzo, memoria e autonomia reale.

Il nuovo portatile economico di Apple ha attirato molta attenzione perché porta il marchio Mac in una fascia più accessibile, ma un report commissionato da Microsoft sostiene che diversi laptop Windows 11 offrano più RAM, più spazio e una batteria migliore spendendo meno.

Il messaggio è chiaro: non basta guardare il logo sul coperchio o il prezzo di partenza. Quando si compra un portatile per studio, lavoro leggero, navigazione, videochiamate e documenti, contano anche memoria, archiviazione, porte, display e durata della batteria. Sono aspetti meno immediati rispetto al design, ma incidono molto sull’uso quotidiano.

Il report cita modelli Windows che, nella stessa area di prezzo del MacBook Neo, possono offrire il doppio della RAM o più spazio interno. È un punto importante, perché 8 GB di memoria possono bastare per attività semplici, ma diventano stretti se si tengono aperte molte schede del browser, app di produttività, videochiamate e strumenti AI. La differenza si nota soprattutto dopo mesi di uso intenso.

Il vantaggio Windows non è solo il prezzo

Per anni i portatili Windows economici sono stati percepiti come meno curati rispetto ai Mac, spesso con display mediocri, scocche meno solide e autonomia altalenante. Oggi il quadro è più interessante. Alcuni modelli sotto o intorno alla fascia del MacBook Neo puntano su processori efficienti, più memoria e batterie capaci di coprire una giornata di lavoro o studio.

Il dato più forte del confronto riguarda proprio l’autonomia: secondo i test citati, alcuni laptop Windows arriverebbero fino al 56% in più rispetto al MacBook Neo in scenari di produttività. È un numero da leggere con cautela, perché ogni benchmark dipende da luminosità, app usate, configurazione e metodologia. Però indica una cosa precisa: Windows non è più automaticamente lo svantaggiato quando si parla di batteria.

Per uno studente o per chi lavora spesso fuori casa, questo può pesare più del marchio. Un portatile che dura di più, ha più RAM e costa meno può essere una scelta più razionale, soprattutto se l’uso principale riguarda browser, documenti, fogli di calcolo, email e lezioni online.

Perché il MacBook Neo resta comunque forte

Il confronto però non si chiude con una scheda tecnica. Il MacBook Neo conserva punti forti molto chiari: qualità costruttiva, display curato, semplicità del sistema e integrazione con iPhone, iPad e servizi Apple. Per chi vive già dentro quell’ecosistema, il valore non sta solo nei gigabyte, ma nella continuità tra dispositivi.

C’è poi il tema dell’esperienza complessiva. Un Mac con meno RAM può sembrare meno competitivo sulla carta, ma macOS e il chip usato da Apple possono gestire bene molti compiti leggeri. Il limite emerge quando si pretende multitasking più pesante o quando lo spazio interno diventa troppo stretto. A quel punto, il prezzo basso iniziale può trasformarsi in un compromesso più evidente.

Microsoft, dal canto suo, ha interesse a presentare i laptop Windows come scelta più conveniente. Per questo il report va letto con equilibrio. I numeri possono essere utili, ma non devono diventare una sentenza assoluta. Ogni modello Windows va valutato singolarmente, perché nella stessa fascia possono esserci prodotti molto buoni e altri meno riusciti.

Come scegliere senza farsi guidare solo dal marchio

La domanda giusta non è se sia meglio Windows o Mac in assoluto. La domanda è che cosa deve fare davvero il portatile. Chi vuole un computer semplice, ben costruito e perfetto accanto a un iPhone può trovare nel MacBook Neo una scelta sensata. Chi invece cerca più RAM, più spazio, più porte e massima convenienza può trovare nei laptop Windows una proposta più concreta.

Il prezzo di partenza racconta solo una parte della storia. Prima dell’acquisto conviene guardare configurazione, autonomia reale, qualità dello schermo, tastiera, webcam, porte disponibili e durata prevista nel tempo. Il MacBook Neo ha reso la sfida più interessante, ma i portatili Windows economici non sono più semplici alternative di ripiego: per molti utenti possono essere la scelta più adatta.