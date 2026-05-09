Quel pulsante sul router Wi-Fi che conviene non premere a caso

Su molti router Wi-Fi c’è un pulsante che sembra innocuo, ma può aprire per alcuni minuti l’accesso alla rete di casa.

Si chiama WPS, abbreviazione di Wi-Fi Protected Setup, ed è una funzione pensata per collegare nuovi dispositivi senza dover digitare la password del Wi-Fi. Può essere comoda con stampanti, telecamere, smart TV, prese intelligenti o piccoli accessori smart, soprattutto quando inserire una chiave lunga diventa scomodo. Il problema nasce quando quel pulsante viene premuto senza sapere davvero cosa attiva.

Quando il WPS entra in funzione, il router apre una breve finestra di associazione durante la quale un dispositivo compatibile può chiedere di collegarsi alla rete. In molte situazioni domestiche il rischio resta basso, ma in un condominio, in un ufficio o in una casa con molte reti vicine è meglio usare questa opzione con più attenzione. Non è un pulsante da provare per curiosità, né una scorciatoia da attivare mentre non si sta configurando nulla.

Comodo, ma solo quando serve davvero

Il WPS non va demonizzato, perché nasce per semplificare un passaggio che per alcuni dispositivi può essere fastidioso. Una stampante senza tastiera, una telecamera da collegare al Wi-Fi o una presa smart possono diventare più facili da configurare grazie a questa funzione. La comodità, però, non elimina il tema della sicurezza, soprattutto se il router mantiene attiva anche la modalità basata su PIN.

Proprio il PIN WPS è stato considerato negli anni il metodo più delicato, perché esposto a tentativi ripetuti in alcune configurazioni. Il pulsante fisico, invece, è in genere meno rischioso perché richiede un’azione manuale e resta attivo per poco tempo. Anche così, usarlo senza motivo non porta vantaggi: se non c’è un dispositivo da collegare, si apre solo una finestra inutile sulla propria rete domestica.

Occhio a non premere reset

C’è poi un secondo problema molto pratico: su alcuni router il tasto WPS è vicino al pulsante di reset, oppure è indicato con simboli poco chiari. Premere reset per errore può riportare il modem alle impostazioni di fabbrica, cancellando nome della rete, password personalizzata e configurazioni impostate dall’utente o dall’operatore.

Prima di premere qualsiasi tasto, conviene leggere l’etichetta sul router, controllare il manuale o usare l’app di gestione, se disponibile. Molti modem consentono anche di disattivare il WPS dalle impostazioni, lasciando attiva soltanto la connessione tramite password. Per chi collega raramente nuovi accessori, è spesso una scelta più ordinata e più sicura.

Il WPS resta una funzione utile, ma va trattato come una scorciatoia temporanea, non come un pulsante generico. Usarlo solo quando serve, sapere quale tasto si sta premendo e preferire una password robusta sono piccole attenzioni che rendono il Wi-Fi di casa meno esposto a errori e accessi indesiderati.