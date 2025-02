Mark Zuckerberg e il futuro della tecnologia: gli occhiali AR sostituiranno gli smartphone

“Gli smartphone sono destinati a scomparire entro il 2030, sostituiti dagli occhiali AR”. La previsione arriva direttamente da Mark Zuckerberg, CEO di Meta, che immagina un futuro in cui la tecnologia futura indossabile prenderà il sopravvento sui tradizionali dispositivi mobili.

Questa transizione epocale segnerà un cambiamento radicale nel modo in cui interagiamo con il mondo digitale. Gli occhiali AR si candidano come la nuova piattaforma di riferimento per la comunicazione e l’intrattenimento, promettendo di fondere perfettamente elementi virtuali con la realtà circostante. Dal proiettare schermi di lavoro virtuali su un tavolo al bar fino al giocare a scacchi con ologrammi tridimensionali, le applicazioni sembrano infinite.

Tuttavia, il percorso verso questa rivoluzione tecnologica presenta ancora diverse sfide da superare. I prototipi attuali, come le Orion di Meta, non sono ancora pronti per una commercializzazione di massa, principalmente a causa di costi elevati e limitazioni tecniche. Ma il settore è in fermento: colossi come Apple e Xiaomi stanno investendo significativamente in questa direzione, accelerando lo sviluppo di soluzioni sempre più avanzate.

La vera innovazione risiede nelle potenzialità comunicative di questi dispositivi. Integrando assistenti AI, gli occhiali intelligenti potrebbero offrire traduzioni istantanee durante le conversazioni o visualizzare informazioni contestuali in tempo reale, tutto senza distogliere lo sguardo dall’interlocutore. Si prospetta quindi un futuro in cui il confine tra digitale e reale diventerà sempre più sottile, trasformando radicalmente la nostra esperienza quotidiana della tecnologia futura.