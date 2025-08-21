Meta accusata di aggirare le regole Apple: l’ex manager Purkayastha denuncia pratiche scorrette

Nel cuore della rivoluzione digitale, la battaglia per la privacy degli utenti si fa sempre più accesa, coinvolgendo i giganti della tecnologia in una sfida che va ben oltre la semplice concorrenza di mercato. Da un lato, troviamo Meta, colosso fondato da Mark Zuckerberg, il cui modello di business si fonda sulla pubblicità personalizzata e sull’analisi dettagliata delle abitudini degli utenti. Dall’altro, si erge Apple, che ha scelto di fare della tutela dei dati personali il fulcro della propria offerta, presentandosi come baluardo della sicurezza digitale in un’epoca in cui le informazioni sono la nuova moneta di scambio.

Il recente scontro tra queste due visioni si è acceso con forza in seguito alle dichiarazioni di Samujjal Purkayastha, ex manager di Meta, che ha portato alla luce presunte pratiche scorrette da parte dell’azienda. Secondo quanto emerso in un procedimento presso un tribunale del lavoro, Purkayastha sostiene che Meta avrebbe consapevolmente aggirato le restrizioni imposte da Apple con l’introduzione della App Tracking Transparency (ATT) nel 2021. Questa funzionalità, fortemente voluta da Apple, obbliga le app a richiedere un consenso esplicito agli utenti prima di poterli tracciare a fini pubblicitari, rappresentando una vera e propria rivoluzione nel settore della pubblicità online.

Meta, dal canto suo, ha prontamente respinto le accuse, dichiarando di adottare “solo pratiche in linea con le normative vigenti e rispettose della privacy degli utenti”. Tuttavia, secondo Purkayastha, l’azienda avrebbe sviluppato una tecnica denominata deterministic matching, capace di collegare le informazioni degli utenti provenienti da fonti differenti. In questo modo, sarebbe stato possibile eludere il sistema di consenso imposto da Apple, proseguendo nelle attività di profilazione e targeting senza l’esplicita autorizzazione degli interessati.

L’introduzione dell’App Tracking Transparency ha avuto un impatto devastante per il settore della pubblicità digitale, e in particolare per Meta, che aveva stimato perdite potenziali nell’ordine di 10 miliardi di dollari annui. La necessità di adattarsi a un contesto in cui il tracciamento degli utenti diventava sempre più complesso ha spinto il gruppo a ricercare nuove soluzioni tecniche e strategiche, ma le rivelazioni dell’ex dirigente gettano un’ombra sulla reale trasparenza delle pratiche adottate.

Oltre all’aggiramento delle restrizioni tecniche, Purkayastha accusa Meta di aver manipolato i dati relativi alle performance delle campagne pubblicitarie, gonfiando i risultati forniti agli inserzionisti per mascherare l’impatto negativo delle nuove regole. Un’accusa pesante, che se confermata potrebbe mettere a rischio la credibilità dell’intero sistema di pubblicità online e scatenare una reazione a catena da parte delle autorità regolatorie.

Meta ha replicato sottolineando che il licenziamento di Purkayastha non è in alcun modo collegato alle sue denunce interne, ma la vicenda ha già attirato l’attenzione delle autorità di vigilanza e dell’opinione pubblica. Il caso si inserisce in un momento storico caratterizzato da una crescente sensibilità verso la protezione dei dati personali e da una regolamentazione sempre più stringente a livello internazionale.

Lo scontro tra Meta e Apple rappresenta, dunque, molto più di una semplice disputa tra due colossi: è il simbolo di un cambiamento profondo nei rapporti di forza che regolano il mondo digitale. Da una parte, l’approccio di Apple mira a restituire agli utenti il controllo sulle proprie informazioni, facendo della privacy un valore aggiunto e un elemento distintivo della propria identità. Dall’altra, Meta si trova costretta a difendere un modello di business che dipende dalla capacità di raccogliere e analizzare dati per offrire pubblicità personalizzata e mantenere la propria posizione di leadership nel settore.

L’esito di questa controversia, che vedrà un’udienza completa entro la fine dell’anno, potrebbe avere conseguenze di vasta portata, ridefinendo gli equilibri dell’intero comparto tecnologico. Non si tratta solo di stabilire chi abbia ragione o torto, ma di determinare quali saranno i nuovi standard per il bilanciamento tra interessi commerciali e diritti fondamentali degli utenti, in un contesto in cui la pubblicità online e la gestione dei dati personali sono destinate a restare al centro del dibattito pubblico e delle politiche di regolamentazione digitale.