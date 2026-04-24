Meta cambia il controllo parentale: ora i genitori possono vedere cosa chiedono i figli all’AI

Meta introduce una nuova funzione che permette ai genitori di capire meglio come i propri figli usano l’intelligenza artificiale, mostrando i temi delle conversazioni senza entrare nei dettagli dei messaggi.

La novità riguarda gli account per adolescenti su Facebook, Instagram e Messenger, dove l’uso dell’AI è ormai sempre più diffuso. L’obiettivo è dare ai genitori uno strumento in più per orientarsi in un ambiente digitale che cambia rapidamente, senza trasformare il controllo in una forma di sorveglianza invasiva.

Come funziona il nuovo controllo parentale

Al centro dell’aggiornamento c’è una nuova sezione chiamata Insights, accessibile all’interno degli strumenti di supervisione. Qui i genitori possono vedere, in forma aggregata, i temi trattati dai figli nelle interazioni con l’AI negli ultimi sette giorni.

Non vengono mostrati i messaggi completi, ma categorie come scuola, intrattenimento, viaggi, salute o benessere. In alcuni casi è possibile approfondire ulteriormente, entrando nelle sottocategorie per avere un quadro più preciso degli interessi o delle curiosità dei ragazzi.

Questa scelta punta a mantenere un equilibrio tra privacy e trasparenza, evitando che i genitori leggano direttamente le conversazioni ma offrendo comunque segnali utili per capire come viene utilizzata l’AI.

Perché Meta ha introdotto questa funzione

L’aggiornamento arriva in un momento in cui l’uso dell’intelligenza artificiale tra i più giovani sta crescendo rapidamente. Sempre più adolescenti si affidano agli assistenti digitali per studiare, cercare informazioni o semplicemente conversare.

Allo stesso tempo, aumentano le preoccupazioni legate alla sicurezza e alla gestione di contenuti sensibili. Meta ha già introdotto limiti nei contenuti generati dall’AI per gli account più giovani e sistemi che bloccano o filtrano alcune richieste considerate inappropriate.

Con questa nuova funzione, l’azienda prova a rafforzare il ruolo dei genitori, offrendo strumenti che permettono di accompagnare i figli nell’uso della tecnologia invece di limitarlo in modo rigido.

Un approccio più dialogo che controllo

Accanto alla sezione Insights, Meta ha introdotto anche suggerimenti pensati per aiutare i genitori ad avviare una conversazione con i figli sull’uso dell’AI. Non si tratta quindi solo di monitoraggio, ma di un tentativo di stimolare un dialogo più aperto.

L’idea è semplice: sapere che un ragazzo ha parlato con l’AI di salute o relazioni può diventare un punto di partenza per affrontare certi temi in famiglia, senza bisogno di invadere la sua sfera personale.

Questo approccio riflette un cambio di strategia più ampio, in cui le piattaforme cercano di rendere l’esperienza digitale dei più giovani più guidata e meno lasciata al caso.

Un segnale di come sta cambiando l’AI nei social

Questa novità mostra come l’AI non sia più solo uno strumento tecnologico, ma un elemento centrale nella vita quotidiana, anche per i più giovani. Di conseguenza, cresce la necessità di strumenti che aiutino a gestirne l’uso in modo consapevole.

Il passo fatto da Meta va proprio in questa direzione: non bloccare l’accesso, ma rendere più chiaro cosa succede quando si interagisce con l’intelligenza artificiale.

Resta da capire come questi strumenti verranno utilizzati nella pratica, ma è evidente che il rapporto tra famiglia, tecnologia e AI è destinato a diventare sempre più centrale nei prossimi anni.