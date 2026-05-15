Meta vuole far scrivere messaggi senza telefono: bastano i gesti della mano

Meta sta portando i suoi occhiali smart un passo oltre la semplice notifica nel campo visivo, trasformando piccoli movimenti della mano in messaggi scritti.

La novità riguarda i Meta Ray-Ban Display, gli occhiali con schermo integrato nella lente, e la Meta Neural Band, il bracciale che si indossa al polso per controllare l’interfaccia. Con la funzione di neural handwriting, l’utente può scrivere brevi testi muovendo il dito come se stesse tracciando lettere su una superficie invisibile.

Il punto importante è che non si tratta di lettura del pensiero. La Neural Band usa sensori EMG per rilevare l’attività muscolare del polso e interpretare gesti molto piccoli della mano. In pratica, gli occhiali non indovinano cosa si vuole dire, ma trasformano un movimento fisico in testo o comando.

Come funziona la scrittura con la mano

La funzione era stata mostrata da Meta come una delle possibilità più particolari dei suoi occhiali con display, ma ora diventa più concreta per l’uso quotidiano. Secondo le informazioni disponibili, il sistema permette di rispondere ai messaggi senza tirare fuori il telefono, usando il bracciale per inserire testo e controllare ciò che appare nella lente.

L’idea è rendere più naturale l’interazione con gli smart glasses. Oggi parlare ad alta voce con un assistente non è sempre comodo, soprattutto in luoghi pubblici o in ufficio. Una scrittura basata sui gesti della mano può offrire un’alternativa più discreta, anche se resta da capire quanto sarà veloce e precisa nella pratica.

Perché può contare per gli occhiali smart

Gli occhiali intelligenti hanno sempre avuto un problema evidente: mostrare informazioni è relativamente semplice, ma controllarle senza telefono, voce o touchpad lo è molto meno. La Neural Band prova a risolvere proprio questo limite, portando una forma di controllo più vicina al corpo e meno dipendente dallo smartphone.

Meta indica già funzioni come messaggi, notifiche, navigazione, videochiamate e accesso a Meta AI direttamente sugli occhiali. Se la scrittura neurale funzionerà bene, potrebbe rendere i Ray-Ban Display più utili nelle situazioni reali, non solo nelle demo: rispondere a un messaggio, confermare un’azione o inserire poche parole senza interrompere quello che si sta facendo.

Resta però una soglia importante da superare. Gli utenti dovranno fidarsi di un dispositivo che legge segnali muscolari e li collega a comunicazioni private. Per questo privacy, consenso e trasparenza saranno decisivi. La tecnologia è promettente, ma diventerà davvero quotidiana solo se sembrerà naturale, affidabile e poco invasiva.