Microsoft Edge 133: nuove funzionalità e miglioramenti per la sicurezza

La nuova versione di Microsoft Edge introduce importanti innovazioni per migliorare la sicurezza e l’esperienza utente. Tra le principali novità, un avanzato scareware blocker basato su intelligenza artificiale e aggiornamenti che rafforzano la gestione dei file PDF protetti, il tracciamento prezzi e la compatibilità web.

Il scareware blocker, alimentato da tecnologie di machine learning, rappresenta una difesa contro truffe e attacchi informatici. Disponibile in anteprima, può essere attivato nella sezione ‘Sicurezza’ delle impostazioni del browser. Per gli utenti che gestiscono documenti protetti da Microsoft Information Protection (MIP), il lettore PDF integrato ora supporta un numero maggiore di sovranità, inclusa GCCH.

Inoltre, la funzione di tracciamento prezzi integrata nella barra degli indirizzi consente di monitorare le variazioni di prezzo dei prodotti, migliorando l’esperienza di shopping online. Per quanto riguarda la compatibilità, Microsoft Edge si allinea agli standard del settore con una gestione aggiornata degli URL non speciali e introduce il nuovo attributo HTML “writingsuggestions” in sostituzione di “textprediction”.

Il browser ottimizza anche l’interfaccia utente per i download, garantendo prestazioni migliori senza modificare l’aspetto visivo. Per gli amministratori, sono state introdotte nuove politiche per una gestione più avanzata dei certificati TLS. In un’ottica di modernizzazione, Microsoft ha eliminato politiche obsolete come la LegacySameSiteCookieBehaviorEnabledForDomainList, promuovendo l’adozione di standard aggiornati.

Curiosamente, Microsoft ha anche scelto di stuzzicare Google Chrome con una guida “fittizia” su come disinstallare Edge, che in realtà evidenzia le funzionalità distintive del browser, come il Copilot e la VPN integrata. La versione Microsoft Edge 133 è ora disponibile per Windows in formati ARM, x64 e x86, confermando l’impegno del browser verso sicurezza, personalizzazione e accessibilità per una vasta gamma di utenti.