Microsoft ritira l'aggiornamento di Windows 11: perché e cosa deve fare chi l'ha installato

Nonostante gli sforzi di Microsoft per perfezionare Windows 11, continuano a emergere problemi che coinvolgono una larga fetta di utenti.

Microsoft ha sempre cercato di migliorare Windows 11, introducendo nuove funzionalità e miglioramenti delle performance. Nonostante i continui sforzi per ottimizzare il sistema operativo, alcuni problemi persistono. Recentemente, uno degli aggiornamenti opzionali per Windows 11 è stato ritirato dopo soli pochi giorni dalla sua distribuzione, a causa di numerosi malfunzionamenti riscontrati dagli utenti.

L’aggiornamento in questione, identificato come KB5079391, è stato distribuito il 26 marzo 2026, con l’intento di migliorare alcune funzionalità del sistema. Tuttavia, subito dopo il rilascio, sono emersi problemi critici che hanno impedito il corretto completamento dell’installazione su alcune versioni di Windows 11, in particolare nelle release 24H2 e 25H2. I feedback degli utenti hanno rivelato che l’aggiornamento provocava l’errore 0x80073712, un problema che indicava file mancanti o corrotti nelle repository dei componenti di sistema.

Il bug critico e le ripercussioni

Il bug legato a questo aggiornamento ha avuto un impatto significativo sulle prestazioni del sistema operativo. Quando Windows Update cercava di installare l’aggiornamento, il sistema effettuava una verifica dei file archiviati nella cartella WinSxS per accertarsi che fossero integri. Tuttavia, l’aggiornamento tentava di scaricare e reinstallare i pacchetti, ma non riusciva mai a completare il processo. Questo meccanismo ha portato a un ciclo infinito di tentativi falliti.

Le conseguenze per gli utenti sono state serie: oltre all’impossibilità di completare l’aggiornamento, si è verificato un consumo anomalo di risorse di sistema. La CPU e il disco rigido erano costantemente impegnati nelle operazioni ripetute, causando un notevole rallentamento del sistema. Inoltre, l’accumulo dei file di log ha provocato un aumento significativo nello spazio occupato, mettendo a rischio la stabilità complessiva del dispositivo.

In risposta ai numerosi problemi segnalati, Microsoft ha preso una decisione decisamente rara: sospendere la distribuzione dell’aggiornamento KB5079391. La sospensione dell’aggiornamento è stata una mossa importante, poiché la compagnia di Redmond ha ritenuto che la gravità della situazione giustificasse l’interruzione immediata della distribuzione. Questo gesto evidenzia quanto il bug fosse diffuso e quanto le ripercussioni sull’uso quotidiano del sistema operativo fossero problematiche per gli utenti.

A partire dalla sospensione, Windows 11 ha smesso di cercare l’aggiornamento, evitando che gli utenti si trovassero coinvolti in un ciclo continuo di tentativi falliti. In effetti, Microsoft ha preso misure per interrompere qualsiasi azione fisica da parte degli utenti, mettendo in atto una soluzione temporanea che avrebbe permesso di evitare ulteriori disagi.

Il Futuro: quando verrà rilasciata la versione correttiva?

Attualmente, Microsoft è al lavoro per risolvere il problema e prevede di rilasciare una versione aggiornata dell’aggiornamento KB5079391. Sebbene non sia ancora chiaro quando esattamente sarà disponibile la versione corretta, la compagnia ha rassicurato gli utenti sul fatto che l’errore verrà risolto al più presto. Gli utenti che hanno riscontrato il problema sono invitati a monitorare gli aggiornamenti futuri e a prestare attenzione agli avvisi ufficiali rilasciati dalla compagnia.

Le lezioni da trarre: come gestire gli aggiornamenti di Windows 11

Questo episodio dimostra come anche gli aggiornamenti più attesi possano causare problemi imprevisti, con effetti negativi sull’esperienza dell’utente. Microsoft, pur avendo fatto del suo meglio per migliorare Windows 11, non è esente da difficoltà legate alla gestione dei numerosi file di sistema e delle compatibilità tra diverse versioni del sistema operativo.

Per gli utenti che stanno affrontando difficoltà con l’aggiornamento, è sempre consigliato fare attenzione e non esitare a sospendere l’installazione, se l’errore persiste. In caso di problemi persistenti, può essere utile eseguire una diagnostica del sistema o chiedere supporto tramite i canali ufficiali di Microsoft.

La vicenda dell’aggiornamento KB5079391 è un chiaro esempio di come la tecnologia, sebbene molto avanzata, possa sempre incontrare ostacoli imprevisti. Sebbene Microsoft stia cercando di correggere questo errore, l’incidente solleva importanti interrogativi sulla gestione degli aggiornamenti e sulle risorse necessarie per garantire una corretta esperienza utente.