Mini PC compatto e pronto all’uso: la soluzione smart per lavoro e intrattenimento

Ogg, Amazon ci stupisce con un sostanzioso coupon sconto sul Mini PC FUNYET FY3, il compagno ideale per chi desidera efficienza, versatilità e compattezza; il tutto racchiuso in un design ultra-compatto che si adatta ovunque. A un prezzo di appena 169,99€ grazie al coupon di 100€ da attivare sulla pagina, questo mini PC rappresenta un’occasione d’oro per portarsi a casa una postazione desktop moderna e funzionale, perfetta sia come seconda postazione che come cuore di un media center domestico. Il rapporto qualità-prezzo è semplicemente imbattibile, soprattutto se si considera che a questa cifra ti porti a casa un sistema già pronto all’uso, completo di sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato. Non perdere l’opportunità di dare una marcia in più alla tua produttività o al tuo intrattenimento: un mini PC così compatto, leggero (appena 800 grammi!) e performante è difficile da trovare, soprattutto a questo prezzo.

Potenza e versatilità in un palmo di mano

Il Mini PC FUNYET FY3 si distingue subito per le sue dimensioni ridotte: solo 13 x 13 x 4,3 cm, che lo rendono facilissimo da posizionare ovunque, anche negli spazi più angusti. Ma non lasciarti ingannare dalle apparenze: sotto la scocca batte un processore Intel Alder Lake N95, capace di raggiungere i 3,4 GHz, con un consumo energetico ridottissimo (TDP di soli 15W). Questo significa prestazioni brillanti per tutte le attività quotidiane, dalla navigazione al lavoro d’ufficio, dallo streaming alla produttività leggera. La dotazione di memoria è davvero generosa: ben 16GB di RAM DDR4, affiancati da un SSD da 512GB, che garantisce velocità di avvio e reattività a prova di stress. E non manca nulla nemmeno sul fronte della connettività: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, porta Ethernet RJ45, quattro porte USB (due 3.2 e due 2.0), HDMI e DisplayPort con supporto fino al 4K. In pratica, hai tutto quello che serve per collegare monitor, periferiche e dispositivi di ogni tipo, senza limiti alla tua creatività.

Un investimento intelligente per ogni esigenza

Acquistare il Mini PC FUNYET FY3 significa scegliere una soluzione completa, affidabile e pronta a rispondere a ogni esigenza moderna, dal lavoro allo svago. La compatibilità con tutti i software più attuali è garantita da Windows 11 Pro, mentre la flessibilità di utilizzo lo rende perfetto sia come workstation essenziale che come media center per la casa. Che tu abbia bisogno di un computer discreto per la scrivania, di una soluzione per lo smart working o di un centro multimediale da collegare alla TV, questa è la scelta che ti semplifica la vita senza rinunce. Approfitta subito di questa offerta e porta a casa il Mini PC FUNYET FY3: il tuo spazio, la tua produttività e il tuo intrattenimento ti ringrazieranno!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.