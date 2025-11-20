Narwal Black Friday 2025: offerte incredibili da 199€

Black Friday 2025 su Amazon ha portato sconti significativi su tantissimi modelli di robot aspirapolvere Narwal: se stai valutando di automatizzare la pulizia quotidiana con funzioni avanzate, questa nostra selezione dei migliori robot del marchio che si sta imponendo come uno dei leader di mercato, evidenzia opzioni con diversi livelli di autonomia, potenza e cura del pavimento. Ecco i migliori sconti da non perdere:

NARWAL Flow

Flow è un aspirapolvere lavapavimenti all-in-one studiato per chi cerca un approccio professionale alla pulizia domestica: aspirazione fino a 22.000 Pa, fotocamera AI per riconoscere aree critiche, sistema di pulizia tappeti e modalità di autopulizia con acqua riscaldata tra 45 e 80°C e asciugatura. Ideale per case con superfici miste che richiedono trattamento caldo e gestione automatica degli scarti; un utilizzo pratico è programmare cicli serali per partire la mattina con pavimenti asciutti. Scopri il modello NARWAL Flow a prezzo Black Friday. Disponibile a partire da €849 (Base Standard) e €1.049 (Base Compatta).

NARWAL Freo Z10 Ultra

Freo Z10 Ultra combina aspirazione potente da 18.000 Pa con un’estensione mocio dinamica per trattare sporco ostinato, oltre a un sistema anti-aggrovigliamento pensato per chi ha animali o tappeti. Utile per chi vuole alternare frequentemente modalità a secco e lavaggio senza interventi manuali, e per chi apprezza la cura del mocio che si adatta alle superfici. Vedi l’offerta NARWAL Freo Z10 Ultra ora disponibile a €549.

NARWAL Freo Z10

Freo Z10 è pensato per una pulizia completa con aspirazione fino a 15.000 Pa, lavaggio a 75°C e sollevamento automatico sul tappeto, oltre all’asciugatura e all’autosvuotamento. Indicato per famiglie con animali grazie al sistema anti-groviglio e alla capacità di gestire peli e sporco più ostinato. Puoi valutarne le funzionalità sull’annuncio NARWAL Freo Z10 ora disponibile a €459.

NARWAL Freo X10 Pro

Freo X10 Pro offre 11.000 Pa, doppio sistema anti-groviglio e mop più grande per coprire superfici ampie con minori passaggi; la navigazione LiDAR facilita la pulizia degli angoli e la gestione di tappeti e peli di animali. È pratico per appartamenti open space dove la mappatura precisa migliora l’efficacia dei cicli automatici. Scopri NARWAL Freo X10 Pro ora disponibile a €399.

NARWAL Freo S

Freo S è il modello di ingresso con 8.000 Pa, stazione di svuotamento da 3,5L e navigazione laser LDS con mappatura 3D: una soluzione pratica per chi cerca automatizzazione di base e controllo via app a un prezzo più contenuto. Adatto a spazi compatti e a chi desidera gestire cicli semplici senza rinunciare a funzioni smart; trova l’offerta NARWAL Freo S. Disponibile al prezzo incredibile di soli €199 con uno sconto del 33% sul prezzo di listino.

Questa collezione mette in evidenza come gli sconti Black Friday 2025 rendano accessibili diverse configurazioni Narwal per esigenze che vanno dalla manutenzione quotidiana leggera fino a soluzioni con funzioni termoattive e AI; considera lo scenario d’uso della tua casa per scegliere il modello più adatto alla routine di pulizia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.