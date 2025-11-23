Natale low cost: l'abete vero di Lidl costa solo 11,99€

Lidl porta il Natale in anticipo nei suoi punti vendita con una nuova promozione attiva dal 24 novembre e dedicata a chi ama il fascino dell’albero vero ma non vuole spendere troppo.

Da domani sarà possibile acquistare un abete naturale in vaso al prezzo di soli 11,99€, una cifra estremamente competitiva per chi desidera creare un angolo natalizio autentico in casa senza sforare il budget.

L’offerta riguarda un abete Picea glauca Conica, una conifera dal portamento compatto e dalla chioma estremamente ordinata, perfetta come mini albero di Natale. La pianta viene proposta in vaso da 21 cm di diametro, con un’altezza di circa 75 cm, dimensioni ideali per essere posizionata su mobili, consolle, tavolini o in un angolo del soggiorno.

Si tratta di un abete adatto sia ad ambienti interni sia esterni, a patto di garantirgli una posizione luminosa e un’irrigazione regolare, mantenendo il terriccio leggermente umido. Queste caratteristiche rendono l’abete Lidl una soluzione estremamente versatile: può essere addobbato con luci e decorazioni durante le festività e, una volta concluso il periodo natalizio, può continuare a vivere su balcone, terrazzo o in giardino, accompagnando le stagioni come una normale pianta ornamentale. Il prezzo di 11,99€ rende questo abete una delle proposte più interessanti del momento per chi cerca un albero di Natale vero economico.

A fronte di una spesa contenuta, è possibile portare in casa un elemento decorativo di forte impatto visivo, da personalizzare con gli addobbi già disponibili o con le decorazioni in vendita nella stessa catena. Rispetto a molti alberi artificiali economici, l’abete naturale in vaso ha il vantaggio di durare nel tempo, se curato correttamente, e di rappresentare anche una scelta più “green”.

È quindi una proposta adatta come secondo albero, come idea regalo o come soluzione principale per chi dispone di spazi ridotti ma non vuole rinunciare all’atmosfera del Natale.