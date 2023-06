Netflix, 5 serie TV da non perdere a giugno 2023

Netflix prevede un giugno 2023 ricco di uscite interessanti, forse il mese migliore di quest’anno fino a oggi. C’è infatti più di una serie TV pronta al debutto che gli spettatori stanno aspettando con ansia.

Quali sono, dunque, le migliori serie TV Netflix di giugno 2023? Le abbiamo raccolte in questo articolo, con alcuni dettagli ad accompagnare il trailer.

Le migliori serie TV Netflix di giugno 2023

Dai nuovi episodi con protagonista Geralt di Rivia al nuovo show animato di Zerocalcare, ecco i contenuti da non perdere questo mese sulla piattaforma streaming.

Manifest 4 (Parte 2)

Gli ultimi 10 episodi di Manifest, serie risuscitata da Netflix dopo la cancellazione di NBC, sono disponibili dal 2 giugno. Si tratta delle puntate conclusive dello show, le quali raccontano la fine della storia dei passeggeri del Volo Montego Air 828 che atterrarono sani e salvi a New York City rendendosi conto solo dopo che fossero passati cinque anni nel resto del mondo. I primi 10 episodi della quarta stagione sono disponibili in streaming dallo scorso 4 novembre.

Non ho mai… 4

L’8 giugno giunge nel catalogo la quarta e ultima stagione di Non ho mai…, serie TV che racconta la vita della liceale Devi Vishwakumar, interpretata da Maitreyi Ramakrishnan, alle prese con amici, scuola e amore. Gli ultimi episodi vedranno ancora la presenza di Darren Barnet nel ruolo di Paxton Hall-Yoshida e Jaren Lewison in quello di Ben Gross.

Questo mondo non mi renderà cattivo

I personaggi dell’universo di Zerocalcare tornano, dopo il gran successo della prima stagione, sulla piattaforma a partire dal 9 giugno. La nuova serie del fumettista romano è intitolata Questo mondo non mi renderà cattivo, e seguirà il protagonista Zero mentre affronta le difficoltà nel trovare il suo posto nel mondo. Attraverso aneddoti, digressioni e battute taglienti, una nuova storia è pronta a conquistare il pubblico di Netflix. Ad accompagnare Zero ci saranno i soliti Sarah, Secco e Armadillo, la coscienza del protagonista, la cui voce è di Valerio Mastandrea.

Black Mirror 6

Dopo tre anni di silenzio, il colosso dello streaming ha annunciato che la nuova stagione di Black Mirror, definita dall’autore Charlie Brooker “la più sorprendente di sempre”, sarà disponibile dal 15 giugno. Lo showrunner ha inoltre affermato che i nuovi episodi affronteranno temi che in precedenza si era ripromesso di non affrontare, e ciò non fa che incuriosire ulteriormente i fan della serie. Come nelle precedenti stagioni, ci si aspetta che ogni puntata sia slegata dalla precedente e che tocchi temi distopici, tecnologici e futuristici, offrendo spunti di riflessione agli spettatori.

The Witcher 3 (Parte 1)

A chiudere il mese ci pensa The Witcher 3, disponibile dal 29 giugno 2023. Invero, la nuova stagione è divisa in due parti e rappresenta l’ultima per il Geralt di Rivia di Henry Cavill (nelle successive sarà sostituito da Liam Hemsworth). Gli episodi in arrivo promettono caos, magia e mostri, e probabilmente daranno molto spazio all’addestramento della giovane Ciri nel combattimento da witcher. Come ci aveva lasciato intuire il finale della stagione 2, la spettrale Caccia Selvaggia sembra essere alla ricerca dei protagonisti, e Geralt potrebbe dover ricorrere a tutto il suo potere per mettere in salvo la sua vita, quella di Ciri e della sua amata Yennefer. La seconda parte della stagione 3 sarà invece distribuita il 27 luglio.

