Nothing Ear 3 crollano a 139€: audio premium e ANC avanzata, occasione da non perdere

Scopri Nothing Ear 3 a €139: Super Mic, ANC adattiva fino a 45 dB, LDAC per Hi-Res, Spatial Audio e 22 ore di autonomia. Valutazione completa e dettagli tecnici.
Scopri Nothing Ear 3 a €139: Super Mic, ANC adattiva fino a 45 dB, LDAC per Hi-Res, Spatial Audio e 22 ore di autonomia. Valutazione completa e dettagli tecnici.
Claudio Gelisi
Pubblicato il 17 nov 2025
Nothing Ear 3 crollano a 139€: audio premium e ANC avanzata, occasione da non perdere

Vuoi finalmente dare una svolta alla tua esperienza audio senza spendere una fortuna? Ecco l’occasione che stavi aspettando: oggi Nothing Ear 3 scendono in campo con un’offerta che fa davvero la differenza. Il prezzo? Da non credere: da €179 a soli €139, un taglio netto del 22% che non si vede tutti i giorni su un prodotto di questa fascia. Parliamo di un’opportunità concreta per chi vuole il massimo senza compromessi, una finestra ideale per portarsi a casa tecnologia premium a una cifra che, fino a ieri, sembrava fuori portata. Se hai sempre pensato che la qualità Hi-Res fosse riservata a pochi, questa promozione è la risposta che aspettavi: è il momento di fare il salto di qualità, senza rimpianti e senza pensieri.

Compra adesso

Audio di livello superiore, tecnologia senza compromessi

A rendere Nothing Ear 3 un vero oggetto del desiderio è una scheda tecnica che parla da sola. Supporto LDAC per lo streaming Hi-Res: la musica prende vita, ogni dettaglio viene esaltato e le sfumature sonore sono limpide come non mai. La cancellazione adattiva del rumore arriva fino a 45 dB, regolando la protezione ogni 600 millisecondi per garantire un ascolto immersivo anche nei contesti più rumorosi. E non finisce qui: il sistema Super Mic con doppia microfonia isola la voce fino a 95 dB, così le tue chiamate e le registrazioni vocali saranno sempre cristalline, anche in movimento. L’autonomia è un altro asso nella manica: 22 ore di utilizzo complessivo con ANC attivo (e ben 38 ore senza), con la custodia che supporta anche la ricarica wireless per non lasciarti mai a piedi. E grazie alla certificazione IP54, polvere, sudore e pioggia leggera non saranno più un problema: portali ovunque, senza pensieri.

Nothing Ear (3) Auricolari Wireless In-Ear, Cancellazione Adattiva del Rumore, Audio Hi-Res compatibile con LDAC, Super Mic, IP54, Ricarica Rapida, 22 Ore di Autonomia, Android e iOS – Bianco

Nothing Ear (3) Auricolari Wireless In-Ear, Cancellazione Adattiva del Rumore, Audio Hi-Res compatibile con LDAC, Super Mic, IP54, Ricarica Rapida, 22 Ore di Autonomia, Android e iOS – Bianco

139,00179,00€-22%
Vedi l’offerta

Esperienza su misura e praticità quotidiana

L’esperienza Nothing si completa con l’app dedicata Nothing X, che ti mette in mano strumenti avanzati come il test dell’udito personalizzato, un equalizzatore a 8 bande e la possibilità di importare profili audio tramite QR code. E per chi cerca un tocco di spettacolarità, c’è la modalità Spatial Audio statica: l’effetto tridimensionale trasforma l’ascolto in un viaggio coinvolgente. Dal punto di vista del comfort, gli steli sagomati e le punte in silicone riducono la pressione auricolare, mentre il peso complessivo di appena 71,4 g rende gli auricolari perfetti anche per lunghe sessioni. Se usi Android e vuoi sfruttare appieno il supporto LDAC o cerchi strumenti evoluti per la registrazione mobile, il Super Mic e la trascrizione automatica dei voice note tramite Essential Space rappresentano un plus di valore. In sintesi, questa offerta è la porta d’accesso ideale per chi desidera il meglio della tecnologia audio senza dover cedere ai prezzi da capogiro dei modelli top di gamma. Non lasciarti sfuggire Nothing Ear 3: la qualità che aspettavi, oggi è finalmente a portata di mano.

Prendilo adesso in sconto

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Gadget e Device inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Google Pixel 10 in offerta su Amazon, il best buy del giorno
Smartphone

Google Pixel 10 in offerta su Amazon, il best buy del giorno
Garmin Lily 2 Active, ecco l'offerta Amazon da non perdere
Gadget e Device

Garmin Lily 2 Active, ecco l'offerta Amazon da non perdere
Shelly Wall Display: controllo smart e design a un prezzo imbattibile su Amazon
Smart Home

Shelly Wall Display: controllo smart e design a un prezzo imbattibile su Amazon
Sony BRAVIA Theatre U in offerta: audio immersivo e comfort a un prezzo sorprendente
Gadget e Device

Sony BRAVIA Theatre U in offerta: audio immersivo e comfort a un prezzo sorprendente
Link copiato negli appunti