Nothing Phone (3) scende a 599€, il Black Friday in Anticipo è arrivato

Scopri il Nothing Phone (3): display AMOLED 6,67", quadrupla 50MP, Glyph Matrix, Snapdragon 8s Gen 4 e batteria al silicio-carbonio. Prezzo attuale €599, dettagli e valutazione.
Scopri il Nothing Phone (3): display AMOLED 6,67", quadrupla 50MP, Glyph Matrix, Snapdragon 8s Gen 4 e batteria al silicio-carbonio. Prezzo attuale €599, dettagli e valutazione.
Claudio Gelisi
Pubblicato il 13 nov 2025
Nothing Phone (3) scende a 599€, il Black Friday in Anticipo è arrivato

In occasione del Black Friday in anticipo di Amazon, il Nothing Phone (3) si impone come una delle offerte più interessanti del momento, grazie a una riduzione di prezzo davvero sostanziosa. Da ben 849 euro, ora puoi portartelo a casa a soli 599 euro: un taglio di circa 250 euro che trasforma questo dispositivo in una scelta a dir poco irresistibile per chi cerca qualità senza compromessi. Un design che non passa inosservato, un’esperienza utente curata in ogni dettaglio e una costruzione che trasmette solidità e stile: tutto questo racchiuso in un device che non si limita a stupire con l’estetica, ma conquista anche sul fronte delle prestazioni. La cura nella progettazione si riflette nella scelta dei materiali e nella certificazione IP68, per una tranquillità totale anche in caso di immersioni accidentali. In poche parole, si tratta di un’opportunità che difficilmente si ripeterà, soprattutto considerando la promessa di aggiornamenti a lungo termine che valorizza ulteriormente il tuo investimento.

Non perdere tempo e acquistalo subito

Offerta esclusiva e specifiche che contano davvero

Quando si parla di smartphone, la differenza la fanno i dettagli: il Nothing Phone (3) non lascia nulla al caso. Il display AMOLED da 6.67 pollici, con refresh rate a 120Hz e luminosità massima di 4500 nit, offre immagini brillanti e una fluidità che ti farà dimenticare ogni compromesso. Il supporto HDR10+ e il contrasto da 1.000.000:1 assicurano colori intensi e profondità senza precedenti, perfetti per godersi film, giochi e contenuti multimediali al massimo livello. Sul retro, il comparto fotografico quadruplo con sensori da 50 megapixel, stabilizzazione ottica e periscopio dedicato ti permette di immortalare ogni istante con una qualità superiore, mentre la celebre interfaccia Glyph Matrix trasforma ogni notifica in un’esperienza visiva personalizzabile, unica nel suo genere. Sotto la scocca, lo Snapdragon 8s Gen 4, abbinato a 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria UFS 4.0, garantisce prestazioni scattanti in ogni situazione, dal multitasking ai giochi più esigenti. La batteria in silicio-carbonio, con ricarica rapida fino al 50% in meno di 20 minuti e supporto wireless a 15W, assicura autonomia e flessibilità per tutta la giornata.

Nothing Phone (3) – Smartphone con tripla fotocamera posteriore da 50 MP, batteria al silicio-carbonio a lunga durata 24 ore, display AMOLED 6,67

Nothing Phone (3) – Smartphone con tripla fotocamera posteriore da 50 MP, batteria al silicio-carbonio a lunga durata 24 ore, display AMOLED 6,67″ 120Hz, Glyph Matrix, 12GB + 256GB – Bianco

599,00849,00€-29%
Vedi l’offerta

Perché scegliere questa occasione adesso

Acquistare oggi il Nothing Phone (3) significa puntare su un prodotto che unisce estetica, innovazione e concretezza, senza rinunciare a un prezzo davvero vantaggioso. La presenza della Essential Key per azioni rapide personalizzate, il peso ben bilanciato e la disponibilità del modello A024 su Amazon Italia rendono questa proposta ancora più interessante. Non dimenticare che il supporto software di cinque anni per gli aggiornamenti principali e sette per le patch di sicurezza è un vero valore aggiunto: significa investire in uno smartphone che resterà attuale e sicuro nel tempo. Se vuoi distinguerti scegliendo uno smartphone dal design unico e dalle prestazioni solide, questa è la tua occasione. Non lasciarti sfuggire il Nothing Phone (3): la qualità, oggi, ha un prezzo che non si può ignorare.

Vedi l’offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Smartphone inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Google Pixel 10 Pro XL: l'occasione è servita per il Black Friday Anticipato
Smartphone

Google Pixel 10 Pro XL: l'occasione è servita per il Black Friday Anticipato
Samsung Galaxy A56 5G, il Black Friday in anticipo porta 200€ di sconto
Smartphone

Samsung Galaxy A56 5G, il Black Friday in anticipo porta 200€ di sconto
Motorola Razr 50 Ultra, il Black Friday anticipato è la tua occasione
Smartphone

Motorola Razr 50 Ultra, il Black Friday anticipato è la tua occasione
Redmi Note 14 5G a 179€, qualità top e sconto che non si vede tutti i giorni
Smartphone

Redmi Note 14 5G a 179€, qualità top e sconto che non si vede tutti i giorni
Link copiato negli appunti