Nuove funzioni particolari su Android, il regalo di giugno è servito: come si attiva il "guardaroba" e perché è geniale

La funzione si chiama wardrobe e parte da un’idea semplice: l’app analizza gli scatti della libreria, riconosce i capi che la persona indossa e li archivia per categoria — gioielli, top, e così via. Da lì si possono combinare in tenute complete, con un’anteprima che mostra come si apparirebbe indossando una certa accoppiata. Un armadio virtuale costruito non da ciò che si compra, ma da ciò che si è già fotografato.

Il meccanismo che la rende interessante è anche il suo lato meno pubblicizzato: per funzionare deve passare al setaccio l’intera galleria fotografica. L’inventario degli abiti nasce da un’analisi delle immagini personali, le stesse che molti tengono nel telefono senza pensare che possano diventare un database di ciò che indossano.

Arriva la funzione guardaroba su Android

Sul fronte pratico, il rilascio comincia a metà giugno per i dispositivi con Android 10 o versioni successive. Qui sta la parte che il titolo da “regalo” tende a saltare: all’avvio la funzione riguarda solo Stati Uniti, India e Brasile. L’Italia, come il resto d’Europa, resta per ora esclusa, in attesa di un’estensione che Google non ha datato.

C’è però un cugino del guardaroba già più diffuso. Con Circle to Search si può cerchiare un intero outfit e toccare “trova il look” per rintracciare i singoli pezzi: lo strumento si allarga a tutti i telefoni con Android 14 o superiore che già dispongono della funzione, e su quei modelli dovrebbe essere comparso da sé.

Il guardaroba è una delle sette novità che il sistema operativo riceve nel mese. Tra le altre figurano il rilevamento delle chiamate false, attivo da subito su Android 12 e versioni più recenti ma legato all’app Telefono di Google; l’arrivo del trasferimento file in stile AirDrop su un numero crescente di modelli; nuove combinazioni di Emoji Kitchen, come l’ape unita all’anello per ottenere un'”ape ingioiellata”.

Una voce dell’elenco esce dal tema dello stile e merita attenzione a sé. L’app Personal Safety estende ai bambini sotto i 13 anni funzioni finora riservate agli adulti: informazioni mediche e contatti d’emergenza sulla schermata di blocco, rilevamento degli incidenti d’auto con chiamata automatica ai soccorsi, controlli di sicurezza programmati per avvisare un contatto che è tutto a posto. Arriveranno a livello globale.

Resta la domanda che separa la curiosità dall’utilità: quante persone, quando il guardaroba sbarcherà anche in Italia, useranno l’anteprima per vestirsi davvero, e quante per scoprire quanti capi simili avevano già comprato senza ricordarlo.