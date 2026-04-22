Nuovo OnePlus Watch 4: più durata, Wear OS e funzioni intelligenti

OnePlus Watch 4 arriva come nuovo smartwatch di fascia alta con l’obiettivo di migliorare autonomia e funzioni smart, ma senza stravolgere completamente la formula vista nelle generazioni precedenti.

Il nuovo OnePlus Watch 4 si inserisce nel mercato degli smartwatch Android con una proposta che punta soprattutto su equilibrio e durata nel tempo. Non si tratta di una rivoluzione, ma di un aggiornamento mirato, costruito attorno a una piattaforma già rodata e a una serie di miglioramenti progressivi.

Il dispositivo dovrebbe essere basato su Wear OS, con un’interfaccia più completa rispetto ai modelli precedenti e un’integrazione sempre più stretta con i servizi Google. Tra questi potrebbe esserci anche un supporto più avanzato alle funzioni di intelligenza artificiale, tema sempre più centrale nei dispositivi personali.

Autonomia e hardware: continuità più che rivoluzione

Uno degli aspetti più interessanti resta la batteria. Le indiscrezioni parlano di una capacità intorno ai 646 mAh, molto simile alla generazione precedente, ma con una gestione più efficiente dei consumi.

Questo significa che OnePlus potrebbe puntare ancora su una delle caratteristiche più apprezzate degli smartwatch del brand: un’autonomia superiore rispetto a molti concorrenti Wear OS, spesso limitati a uno o due giorni di utilizzo.

Sotto il profilo hardware, le informazioni disponibili indicano la presenza del chip Snapdragon W5, già utilizzato nella generazione precedente, insieme a un display LTPO AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel.

Funzioni smart e salute sempre al centro

Come ormai standard per questa fascia, il Watch 4 dovrebbe integrare una serie completa di sensori per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Tra questi si parla di rilevazione della frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, temperatura e funzioni avanzate legate al benessere quotidiano.

Il vero passo avanti potrebbe arrivare però dal lato software. L’integrazione con l’ecosistema Google e l’eventuale presenza di strumenti basati su AI rendono lo smartwatch più utile nella gestione delle notifiche, delle attività quotidiane e delle interazioni rapide.

Design robusto e attenzione alla resistenza

Dal punto di vista estetico, il OnePlus Watch 4 dovrebbe mantenere un design circolare con cassa da circa 47 mm, accompagnato da materiali più resistenti e certificazioni elevate contro acqua e polvere, fino a livelli come IP68 o IP69.

Non è quindi uno smartwatch pensato solo per l’uso quotidiano, ma anche per attività all’aperto e contesti più impegnativi, dove robustezza e affidabilità fanno la differenza.

Un aggiornamento solido, ma senza strappi

Nel complesso, OnePlus Watch 4 sembra seguire una linea chiara: migliorare senza cambiare radicalmente. Le specifiche indicano un prodotto più rifinito che innovativo, con un focus su autonomia, stabilità e integrazione software.

Se queste caratteristiche verranno confermate anche nella versione finale, il Watch 4 potrebbe posizionarsi come una scelta interessante per chi cerca uno smartwatch Android completo, senza sacrificare la durata della batteria e la semplicità d’uso nella vita di tutti i giorni.