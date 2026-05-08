OPPO pensa a una selfie camera da 100 MP: perché non è solo una gara di numeri

OPPO starebbe lavorando a una selfie camera da 100 MP con sensore quadrato, una soluzione pensata per rendere più flessibili foto, videochiamate e contenuti social.

Il dettaglio più interessante non è solo la risoluzione molto alta. A fare la differenza sarebbe il formato 1:1 del sensore, quindi una superficie quadrata capace di catturare più area rispetto a una front camera tradizionale pensata soprattutto per l’uso verticale. In questo modo il software avrebbe più margine per ritagliare l’immagine senza perdere troppo campo visivo.

Per capire il senso della scelta bisogna guardare a come vengono usati oggi gli smartphone. La fotocamera frontale non serve più soltanto per un selfie rapido: viene usata per videochiamate, riunioni, dirette, brevi video verticali, contenuti social e scatti di gruppo. In tutti questi casi, l’inquadratura conta quasi quanto la qualità pura dell’immagine.

Perché un sensore quadrato può essere utile

Con una selfie camera classica, spesso bisogna ruotare fisicamente il telefono per ottenere un’inquadratura più larga o più adatta a un gruppo di persone. Un sensore quadrato permette invece di catturare una porzione più ampia della scena e lasciare al software il compito di scegliere il ritaglio migliore. Il vantaggio pratico è una maggiore libertà tra verticale e orizzontale.

Questa soluzione può diventare ancora più interessante con le funzioni basate su intelligenza artificiale. Il telefono potrebbe mantenere il volto al centro, allargare l’inquadratura quando entra un’altra persona, adattare il taglio durante una videochiamata o migliorare la stabilità dell’immagine. La risoluzione da 100 MP servirebbe soprattutto a conservare più dettaglio dopo il ritaglio software.

Il rischio, naturalmente, è cadere nella solita corsa ai numeri. Una selfie camera da 100 MP non garantisce automaticamente foto migliori, soprattutto se il sensore è piccolo, se la lente non è all’altezza o se l’elaborazione software è aggressiva. La qualità reale dipenderebbe da luce, autofocus, gestione dell’incarnato, video, HDR e ottimizzazione complessiva.

Selfie e video stanno diventando più importanti

La direzione, però, è chiara. I produttori non possono più considerare la fotocamera frontale come un elemento secondario. Per molti utenti, soprattutto chi usa spesso social, chiamate video e contenuti brevi, la front camera è una parte centrale dell’esperienza. Un sensore più versatile può incidere su uso quotidiano, lavoro da remoto e comunicazione personale.

OPPO ha già costruito negli anni una forte attenzione alla fotografia mobile, quindi un esperimento di questo tipo avrebbe senso nel suo percorso. Non bisogna però leggerlo come una certezza sul prossimo smartphone del marchio. Al momento si parla di test, e i test possono finire in un prodotto reale oppure restare una soluzione valutata e poi accantonata.

La domanda vera è quanto servirà davvero

Se questa tecnologia arriverà davvero su un telefono OPPO, il punto da osservare non sarà soltanto il numero dei megapixel. Sarà più importante capire se il sensore quadrato renderà i selfie più naturali, le videochiamate più comode e i video social più facili da registrare senza cambiare continuamente posizione del telefono. È lì che una novità hardware può diventare utile per tutti.

Per ora la selfie camera da 100 MP resta un’indiscrezione da seguire con prudenza, ma racconta bene dove si sta muovendo il mercato. Gli smartphone non cercano più solo fotocamere posteriori sempre più potenti: anche la camera frontale può diventare uno spazio di innovazione concreta, a patto che il software trasformi i numeri in una esperienza migliore.