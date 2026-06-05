Per i 20 anni di ROG, Asus lancia il mouse gaming in oro: quanto costa

Nel mondo del gaming si è visto praticamente di tutto, ma un mouse placcato in oro 24 carati non è certo un prodotto che passa inosservato.

È questa una delle novità più particolari presentate da ASUS al Computex 2026, la grande fiera tecnologica di Taipei, dove il marchio Republic of Gamers (ROG) ha deciso di celebrare il suo ventesimo anniversario con una periferica destinata a far discutere appassionati e collezionisti.

Il protagonista è il nuovo ROG Harpe II Extreme Edition 20, una versione speciale di uno dei mouse più apprezzati della gamma gaming ASUS. La particolarità salta subito all’occhio: inserti e dettagli realizzati con autentica placcatura in oro 24 carati, combinati con una scocca nera semi-trasparente che lascia intravedere parte della struttura interna.

Dietro l’aspetto scenografico non si nasconde soltanto un esercizio di stile. ASUS ha infatti equipaggiato questo modello con una scheda tecnica da vero top di gamma.

Il mouse integra il sensore ROG AimPoint Pro da ben 65.000 DPI, una sensibilità che supera quella di molti modelli professionali oggi sul mercato. A questo si aggiunge una frequenza di polling fino a 8.000 Hz, disponibile sia in modalità cablata sia wireless, per garantire tempi di risposta estremamente ridotti durante le sessioni competitive.

Nonostante la presenza degli elementi dorati, il peso rimane relativamente contenuto: circa 82 grammi. Un valore superiore rispetto al modello standard Harpe II Ace, ma comunque competitivo considerando i materiali utilizzati.

Tra le caratteristiche tecniche spiccano inoltre gli switch ottici certificati per 100 milioni di clic, la connettività tri-mode con supporto Bluetooth, wireless a 2,4 GHz e collegamento USB, oltre ai piedini in vetro Gorilla Glass progettati per offrire uno scorrimento particolarmente fluido.

Un’edizione celebrativa per i 20 anni di ROG

La scelta di ASUS non è casuale. Il 2026 segna infatti il ventesimo anniversario del marchio Republic of Gamers, nato nel 2006 e diventato negli anni uno dei riferimenti del settore gaming.

Per celebrare il traguardo, l’azienda ha presentato una serie di prodotti speciali denominati “Edition 20”, caratterizzati da dettagli dorati e finiture premium. Oltre al mouse, fa parte della collezione anche una tastiera meccanica esclusiva con elementi placcati in oro e design celebrativo.

L’obiettivo non sembra essere soltanto quello di offrire prestazioni elevate, ma anche creare oggetti da esposizione destinati agli appassionati più fedeli del marchio.

Naturalmente un prodotto di questo tipo non può essere economico. Secondo le informazioni diffuse durante il Computex, il nuovo ROG Harpe II Extreme Edition 20 arriverà sul mercato con un prezzo intorno ai 260 dollari, una cifra nettamente superiore rispetto ai mouse gaming tradizionali.

Si tratta quindi di una periferica che guarda soprattutto ai collezionisti e ai fan dell’universo ROG, più che a chi cerca semplicemente un mouse per giocare.

Resta però un segnale interessante di come il settore gaming stia cambiando. Non conta più soltanto la potenza o la velocità, ma anche l’esclusività del prodotto. E in questo senso un mouse impreziosito dall’oro 24 carati rappresenta probabilmente uno degli esempi più estremi visti finora nel mondo delle periferiche da gioco.