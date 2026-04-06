Pixel 10 ora può far girare giochi Steam anche offline, ma non è ancora una console tascabile

Il Pixel 10 compie un passo curioso e interessante nel mondo del gaming, perché ora può eseguire alcuni giochi Steam in locale senza passare dallo streaming, anche se l’esperienza resta ancora lontana da quella di un PC o di una vera console portatile.

La novità arriva grazie a GameNative 0.9.0, un emulatore per Android che ha introdotto il supporto iniziale alla GPU PowerVR presente nel chip Tensor G5 del Pixel 10. In pratica, questo significa che lo smartphone Google può finalmente avviare alcuni giochi presi dal catalogo Steam direttamente sul dispositivo, senza dover dipendere per forza dal cloud gaming o dal gioco in remoto da un altro computer.

È proprio questo il dettaglio che rende la notizia interessante. Fino a oggi, gran parte degli emulatori di giochi PC su Android si concentrava soprattutto sui dispositivi con chip Snapdragon e GPU Adreno, lasciando ai margini i Pixel. Con questo aggiornamento, invece, anche il telefono di Google entra in una categoria che finora sembrava riservata ad altri modelli più orientati alle prestazioni pure.

Come funziona davvero

Il punto, però, è capire bene cosa significhi “giocare a Steam” sul Pixel 10. Non si tratta di installare l’app ufficiale di Steam e scaricare normalmente un gioco PC come si farebbe su Windows. Qui entra in gioco un sistema di emulazione, quindi il telefono cerca di riprodurre un ambiente compatibile per eseguire alcuni titoli pensati per computer.

Questo approccio apre scenari interessanti, ma porta con sé anche limiti molto chiari. Non tutti i giochi funzionano, non tutti girano bene e le prestazioni dipendono dal peso del titolo, dall’ottimizzazione dell’emulatore e dalla gestione di temperatura e batteria. I primi esempi più convincenti riguardano giochi come Hades e Stardew Valley, quindi produzioni meno esose rispetto ai tripla A più pesanti.

Offline sì, ma con parecchi distinguo

L’aspetto che ha attirato più attenzione è la possibilità di giocare anche offline. È un passaggio importante, perché distingue questa soluzione dallo streaming classico, che invece richiede una connessione stabile e continua. Qui il gioco, una volta configurato correttamente, può essere eseguito in locale sullo smartphone.

Questo però non vuol dire che il Pixel 10 si trasformi all’improvviso in una macchina perfetta per il gaming PC portatile. La compatibilità è ancora iniziale, il supporto è appena arrivato e l’intera esperienza resta più da sperimentazione avanzata che da funzione pronta per il grande pubblico. In altre parole, è una possibilità reale, ma non ancora una scorciatoia semplice per avere tutta la libreria Steam in tasca.

Perché la novità conta comunque

Al di là dell’effetto curiosità, questa novità segnala qualcosa di più ampio. Gli smartphone stanno diventando sempre più potenti e i confini tra mobile, portatile e desktop si fanno meno rigidi. GameNative 0.9.0, inoltre, aggiunge anche un supporto migliore a mouse, tastiera, periferiche esterne e modalità desktop su alcuni dispositivi, segno che il progetto vuole spingersi oltre il semplice test tecnico.

Per chi ha un Pixel 10 e ama sperimentare, è una possibilità nuova e intrigante. Per tutti gli altri, è soprattutto un assaggio di una direzione che potrebbe diventare più concreta nei prossimi mesi. Oggi non basta ancora per dire che lo smartphone Google possa sostituire un PC da gioco, ma basta eccome per capire che il confine si sta muovendo più in fretta del previsto.