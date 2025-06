Plastica trasformata in paracetamolo: la rivoluzione del Wallace Lab

Un importante passo avanti verso un’industria farmaceutica più sostenibile arriva dall’Università di Edimburgo, dove un team di ricercatori ha sviluppato una tecnologia rivoluzionaria. Utilizzando batteri geneticamente modificati, è ora possibile trasformare i rifiuti plastici in paracetamolo, un analgesico di uso comune. Lo studio, pubblicato su Nature Chemistry, potrebbe ridurre significativamente la dipendenza dai combustibili fossili e offrire una soluzione ecologica per la produzione farmaceutica.

Il Wallace Lab, cuore di questa innovazione, ha utilizzato un ceppo di Escherichia coli modificato geneticamente per convertire l’acido tereftalico, uno dei principali componenti delle bottiglie in PET, in paracetamolo. Questo processo avviene a temperatura ambiente e si completa in meno di 24 ore, attraverso una fermentazione simile a quella utilizzata per produrre birra. Questa scoperta rappresenta un’alternativa ecologica ai metodi tradizionali, che richiedono petrolio greggio e processi industriali ad alto impatto ambientale.

Secondo Stephen Wallace, docente di biotecnologie chimiche presso l’Università di Edimburgo, “questo lavoro dimostra che la plastica PET non è solo un rifiuto o un materiale destinato a diventare ancora più plastica: può essere trasformata dai microrganismi in nuovi prodotti di valore, compresi quelli potenzialmente utili per la cura delle malattie.” Questo approccio apre la strada a una nuova era per il riciclo della plastica, trasformando un problema ambientale in una risorsa preziosa per l’industria farmaceutica.

Ogni anno vengono generati oltre 350 milioni di tonnellate di rifiuti plastici, molti dei quali costituiti da bottiglie in PET. La tecnologia sviluppata dal team di Edimburgo offre una soluzione concreta per affrontare l’inquinamento globale, riducendo al contempo l’impatto ambientale dell’industria farmaceutica. Questo approccio si inserisce perfettamente nei principi dell’economia circolare, in cui i rifiuti vengono trasformati in prodotti di valore.

I vantaggi di questa innovazione non si limitano alla riduzione dell’inquinamento. L’approccio del Wallace Lab potrebbe infatti rivoluzionare la produzione di farmaci essenziali, combinando innovazione biotecnologica e sostenibilità ambientale. Ian Hatch, di Edinburgh Innovations, ha sottolineato come questa tecnologia rappresenti un esempio concreto di economia circolare, offrendo un modello virtuoso per altre industrie.

Oltre agli evidenti benefici ambientali, questa scoperta potrebbe avere un impatto significativo anche a livello economico. La possibilità di produrre paracetamolo a partire da rifiuti plastici riduce la dipendenza dai combustibili fossili e abbassa i costi di produzione. Questo potrebbe rendere il farmaco più accessibile, contribuendo al miglioramento della salute globale.

Il team di ricerca dell’Università di Edimburgo ha dimostrato come l’innovazione scientifica possa essere al servizio della sostenibilità. Utilizzando la biotecnologia per trasformare un materiale di scarto in un prodotto utile, hanno creato un modello che potrebbe essere replicato in altre industrie. La scoperta rappresenta un passo avanti verso un futuro più verde e sostenibile, in cui l’innovazione e la responsabilità ambientale vanno di pari passo.

In conclusione, la tecnologia sviluppata dal Wallace Lab non solo affronta il problema dell’inquinamento da plastica, ma propone anche una soluzione concreta per ridurre l’impatto ambientale dell’industria farmaceutica. Questo approccio potrebbe segnare l’inizio di un nuovo paradigma nella produzione di farmaci essenziali, combinando innovazione biotecnologica, economia circolare e sostenibilità ambientale in un unico processo virtuoso.