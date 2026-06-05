Poste italiane, follia se non approfitti di questo ultimo buono fruttifero: i rendimenti sono incredibili

Emessi da Cassa Depositi e Prestiti e distribuiti da Poste Italiane, questi strumenti sono pensati esclusivamente per beneficiari minorenni, ma possono essere sottoscritti da genitori, nonni o tutori. La logica è semplice: si versa un capitale, lo si lascia maturare nel tempo e il rimborso arriva al compimento dei 18 anni del ragazzo, creando una sorta di salvadanaio a lungo termine per università, primo affitto o progetti futuri.

Come massimizzare il rendimento

Un elemento centrale è il cosiddetto 5% di rendimento. Tuttavia, è importante comprendere che questo dato non rappresenta un interesse fisso per tutti gli anni fino alla maggiore età. Nei buoni per minori, infatti, gli interessi crescono per scaglioni legati al tempo residuo fino ai 18 anni. Di conseguenza, aprire un buono per un neonato consente al capitale di maturare più a lungo, beneficiando di una progressione dei tassi più favorevole, mentre aprirlo a 14-15 anni riduce drasticamente il vantaggio complessivo.

Oltre al tempo, occorre considerare il capitale investito e la serie del buono in collocamento. Per esempio, 5.000 euro investiti per un neonato possono generare un montante finale interessante proprio grazie alla durata estesa, mentre la stessa cifra per un adolescente produce un rendimento nettamente inferiore. A ciò si aggiunge la tassazione agevolata del 12,5% sugli interessi, più leggera rispetto a molti strumenti finanziari, e l’eventuale imposta di bollo, determinante nel calcolo del rendimento netto effettivo.

I vantaggi dei buoni fruttiferi per minori vanno oltre il rendimento: non hanno costi di sottoscrizione né di rimborso e sono garantiti dallo Stato, offrendo un profilo di rischio minimo. Inoltre, la sottoscrizione può essere effettuata negli uffici postali o tramite i canali abilitati digitali, con la possibilità di verificare condizioni, limiti e serie disponibili direttamente sui siti ufficiali di Poste Italiane e CDP.

Questi buoni rappresentano una soluzione solida per chi vuole mettere da parte un capitale per i figli, ma per sfruttarli al meglio è fondamentale valutare età del beneficiario, somma investita e serie del buono. Ignorare questi dettagli può far apparire il 5% come un rendimento fisso garantito, mentre la realtà dipende dalla strategia e dal tempo a disposizione.

Per chi vuole massimizzare il ritorno, l’opportunità è chiara: sottoscrivere subito il buono per un neonato o un bambino piccolo permette di sfruttare la progressione degli interessi e ottenere un capitale significativo al compimento dei 18 anni, combinando prudenza, sicurezza e rendimento in un unico strumento affidabile e facilmente accessibile.