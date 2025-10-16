Power Station VTOMAN FlashSpeed ​​​​1500: ricarica flash e pannello solare ad un prezzo incredibile

Nel sempre più affollato mercato delle power station portatili si sta facendo strada un marchio con un listino ricco di prodotti interessanti: si tratta di VTOMAN e, tra i tanti modelli che produce, ci sono quelli della linea FlashSpeed. Come lascia intuire il nome, questi modelli sono caratterizzati da una velocità di ricarica davvero elevata, che permette di portare a piena carica la power station in tempi brevissimi: da 20 a 60 minuti, in base alla capacità della batteria integrata.

Il modello di punta di questa linea è la FlashSpeed 1500, dotata di accumulatore litio ferro fosfato da ben 1548 Wh. In questi giorni la FlashSpeed 1500 è oggetto di una promozione interessantissima, in bundle con un ottimo pannello solare portatile da ben 400 Watt.

Cosa può fare la FlashSpeed 1500

La FlashSpeed 1500 si distingue non solo per la grande capacità di 1548 Wh (espandibili fino a 3096 Wh aggiungendo altre batterie modulari) ma anche per la grandissima versatilità di utilizzo, permessa da un gran numero di porte.

Gli ingressi, usati per ricaricare la batteria, sono 3:

1 ingresso in corrente alternata da 1500W, per la ricarica da presa domestica

1 ingresso in corrente continua a 12V/10A da 120W

1 ingresso Anderson per pannelli solari da 200W o 400W

Le uscite, usate per alimentare altri dispositivi, sono 13:

3 porte USB-A da 5V/2,4A da 12W

1 porta USB-A da 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A da 18W

2 porte USB-C da 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 20V/5A da 100W ciascuna

2 uscite DC 5521 da 12V/10A da 120W totali

1 presa accendisigari da 12V/10A da 120W

1 uscita per morsetti per batteria auto da 12V/10A da 120W

3 uscite Schuko da 1500W totali (3000W di picco)

Con tutte queste uscite è possibile usare la VTOMAN per alimentare moltissimi dispositivi, anche contemporaneamente, sia a casa che durante escursioni all’aperto, in luoghi dove non è disponibile la rete elettrica.

Alle porte USB è possibile collegare smartphone, tablet, laptop (compresi i MacBook di ultima generazione). Alle uscite DC 5521 è possibile collegare dispositivi elettronici di vario tipo, compresi quelli da nautica. Alla presa accendisigari possiamo connettere ogni tipo di accessorio elettronico da auto. Con l’uscita per i morsetti possiamo trasformare la power station in un vero e proprio booster per avviare automobili, furgoni, camper con la batteria scarica. Con le 3 prese Shuko possiamo alimentare ogni tipo di elettrodomestico da casa tradizionale, compresi televisori, piccoli fornelli elettrici e bollitori, fornetti (anche a microonde), frullatori, frigoriferi, o arnesi da fai da te e giardinaggio.

Per farla breve: è davvero molto difficile che voi abbiate in casa, in garage, in auto o persino in barca un dispositivo che non possa essere caricato o ricaricato dalla FlashSpeed 1500.

Un plus da considerare: il pannello da 400W

Tutto quello che vi abbiamo descritto fino ad ora può essere fatto con la VTOMAN FlashSpeed 1500, anche senza l’aggiunta del pannello solare. Il bundle proposto da VTOMAN, però, merita di essere preso in considerazione.

Il pannello da 400W prodotto da VTOMAN, infatti, è di ottima qualità e lo conferma l’efficienza massima dichiarata del 23%. In condizioni ottimali il pannello può ricaricare completamente la power station in meno di 4 ore e, comunque, può continuare a ricaricarla anche mentre la power station è in funzione e sta alimentando un elettrodomestico o caricando un dispositivo via USB.

Il pannello da 400W è particolarmente utile agli amanti dell’outdoor, ai campeggiatori, a chi ha un camper o una roulotte. Ma anche a chi vuole usare la FlaschSpeed per alimentare una zona di casa molto lontana da una presa elettrica, come un casotto degli attrezzi in fondo ad un grande giardino.

Ma anche nel caso in cui si debbano passare più giorni all’esterno per eseguire dei lavori o delle riparazioni in fabbricati non connessi alla rete elettrica. Se la FlashSpeed 1500 si dimostra molto versatile già da sola, quindi, lo è ancor di più se abbinata al pannello fotovoltaico da 400W.

FlashSpeed 1500 e pannello solare: l’offerta in bundle

La convenienza di acquistare sia la power station che il pannello solare, quindi, è evidente già ad una prima valutazione. Ma lo è ancor di più se consideriamo il prezzo al quale questo bundle viene attualmente venduto: a fronte di un prezzo di listino di 2598 euro per i due prodotti insieme, infatti, il prezzo scontato attuale è di soli 959 euro.

Basta paragonare questo prezzo a quello al quale vengono venduti altri prodotti concorrenti, dalle caratteristiche tecniche paragonabili, per capire quanto sia conveniente oggi acquistare la power station VTOMAN FlashSpeed 1500 insieme al pannello solare fotovoltaico da 400W.

In collaborazione con VTOMAN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.