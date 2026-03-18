Quanto guadagna un pilota di F1 quando vince una gara? Gli stipendi fanno tremare polsi

Quanto guadagna un pilota di Formula Uno quando vince un Gran Premio? Gli stipendi sono veramente straordinari.

La Formula 1 è uno degli sport più ricchi e seguiti al mondo, con un fascino che va ben oltre le corse stesse. Le sfide ad alta velocità, la strategia dei team e l’adrenalina della competizione fanno di ogni Gran Premio un evento da non perdere. Tuttavia, un aspetto che spesso rimane nascosto agli occhi del pubblico è il guadagno dei piloti, specialmente quando tagliano il traguardo per primi.

Il caso Antonelli: la vittoria che fa storia (e riempie il conto in banca)

Il 15 marzo 2026, il pilota italiano Kimi Antonelli ha conquistato il suo primo Gran Premio di Formula 1, vincendo la gara in Cina con la Mercedes. Un trionfo che ha segnato una svolta storica, riportando l’Italia sul gradino più alto del podio dopo ben vent’anni. L’ultima vittoria italiana risaliva infatti al 2006 con Giancarlo Fisichella.

Un successo che ha fatto esplodere l’entusiasmo dei tifosi italiani e degli appassionati di motorsport, ma la vera domanda è: quanto guadagna un pilota come Antonelli per una vittoria del genere? A differenza di molti altri sport, il premio non ha una base fissa.

Niente premio fisso: come funziona davvero

A differenza di molti altri sport, vincere un Gran Premio di Formula 1 non comporta un premio monetario fisso per il pilota. Se in altri contesti vincere un evento implica automaticamente un compenso, in F1 la realtà è ben diversa. La Formula 1 non distribuisce premi ufficiali direttamente ai piloti per ogni gara. Non c’è un “assegno” che si riceve al termine della corsa.

Tuttavia, questo non significa che una vittoria passi inosservata, anzi. Il sistema economico della Formula 1 è infatti strutturato in modo che il guadagno di un pilota derivi da altri fattori legati alla performance complessiva della squadra.

Il vero guadagno: i bonus e il mondiale costruttori

Quando un pilota vince un Gran Premio, l’effetto economico più importante si vede principalmente sulla classifica costruttori. Ogni vittoria incide sui punti accumulati dal team e determina una parte del premio complessivo che la Formula 1 distribuisce alla fine della stagione. È lì che la vittoria diventa davvero redditizia, poiché i premi vanno ai team e non ai singoli piloti.

Un altro aspetto fondamentale sono i bonus contrattuali. Molti piloti, tra cui Antonelli, hanno contratti che prevedono bonus aggiuntivi legati a obiettivi specifici, come le vittorie in gara, i podi o i titoli mondiali. Questi bonus dipendono dagli accordi individuali con la scuderia e, spesso, non sono pubblici. Se Antonelli ha ottenuto un premio, potrebbe trattarsi di una somma legata a questi obiettivi, ma la cifra esatta non è nota al grande pubblico.

I premi che fanno tremare i polsi

Gli stipendi dei piloti di Formula 1 sono ben documentati e spaziano da cifre modeste per i novizi a somme da capogiro per i veterani e i campioni affermati. Un esempio? Max Verstappen, campione in carica, guadagna circa 76 milioni di dollari all’anno, mentre Lewis Hamilton si attesta sui 70,5 milioni.

Tuttavia, per piloti come Kimi Antonelli, che sono all’inizio della loro carriera, il guadagno dipende in gran parte dai bonus e dalle opportunità future. I contratti da rookie, come quello che Antonelli probabilmente ha, sono meno ricchi rispetto a quelli dei grandi campioni, ma le opportunità future sono immense.

La visibilità economica: l’effetto vincente

Un altro vantaggio economico di una vittoria in F1 è la visibilità commerciale. I piloti che vincono aumentano la popolarità del team, portando con sé un maggiore valore commerciale. I contratti di sponsorizzazione, le campagne pubblicitarie e l’esposizione mediatica sono tutti aspetti che giocano un ruolo importante nell’incrementare i guadagni di un pilota e della sua squadra. Inoltre, un’ulteriore vittoria in carriera incrementa le possibilità di guadagnare ulteriori contratti di sponsorizzazione individuali.

In conclusione, mentre un pilota di F1 come Antonelli non incassa un premio diretto in denaro per ogni vittoria, la vittoria stessa rappresenta una pietra miliare nel percorso economico di un pilota, che viene ricompensato attraverso bonus contrattuali, la posizione della sua squadra nella classifica costruttori e la visibilità commerciale che ne consegue.