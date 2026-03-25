Smontano un'auto elettrica sommersa d'acqua: ciò che trovano dentro lascia di stucco

Dopo aver smontato un’auto elettrica sommersa d’acqua, hanno trovato qualcosa che non si sarebbero aspettati di vedere.

Un’auto finita sott’acqua, coperta di fango, viene considerata fuori uso. È quello che è successo a Valencia dopo le forti alluvioni, con decine di veicoli destinati allo smontaggio. In mezzo a questi c’era una BYD Atto 3, completamente allagata, trattata come un mezzo da recupero pezzi.

Quando i meccanici iniziano a smontarla, il punto più delicato è la batteria. È anche quello più osservato, perché da lì passa gran parte delle preoccupazioni legate alle auto elettriche.

Cosa hanno trovato nella batteria

La batteria è protetta da una struttura chiusa, con un coperchio in plastica sigillato tramite guarnizioni in gomma e metallo, fissate con decine di viti. Una volta rimosso il primo strato, compare un ulteriore livello di protezione, una pellicola che non si può togliere manualmente.

Questo significa una cosa precisa: l’accesso diretto alle celle non è previsto senza strumenti e procedure specifiche. Non è un componente pensato per essere aperto facilmente.

La parte più rilevante arriva dopo. Nonostante l’auto sia rimasta immersa nell’acqua e nel fango, all’interno della batteria non c’è traccia di infiltrazioni. Niente umidità visibile, niente residui.

Perché la batteria resta isolata

Le batterie delle auto elettriche sono progettate per resistere a condizioni esterne difficili. Non solo per la pioggia o gli spruzzi, ma anche per situazioni più estreme, come allagamenti temporanei.

Il pacco batteria è costruito come un sistema chiuso. Le guarnizioni servono a impedire l’ingresso di acqua e polvere. La struttura è pensata per mantenere isolati i componenti interni, che lavorano con tensioni elevate.

Questo tipo di protezione non è una caratteristica accessoria. È parte integrante del progetto, perché riguarda sicurezza e funzionamento del veicolo.

Cosa cambia per chi guida un’auto elettrica

Nella percezione comune, l’acqua è uno dei principali rischi per i sistemi elettrici. Questo caso mostra un aspetto diverso. Non elimina il rischio in assoluto, ma indica che le componenti più sensibili sono costruite per resistere più di quanto si pensi.

Un’auto sommersa resta comunque un veicolo compromesso. Non significa che possa tornare su strada senza problemi. L’elettronica di bordo, i cablaggi e altri sistemi possono subire danni anche senza infiltrazioni dirette nella batteria. La differenza è che il componente più critico, quello legato all’energia, può restare isolato anche in condizioni difficili.

Il limite tra protezione e riparabilità

C’è un altro aspetto che emerge. La stessa struttura che protegge la batteria rende più complesso intervenire su di essa. La pellicola interna e il sistema di chiusura indicano che non è pensata per essere aperta facilmente.

Questo ha un effetto diretto sulla manutenzione. In caso di danno, non sempre è possibile intervenire sulle singole parti. Spesso si lavora per sostituzione, non per riparazione. È una scelta progettuale. Più sicurezza e isolamento, meno accesso diretto.

L’auto resta inutilizzabile. Il contesto dell’alluvione non cambia. Ma il comportamento della batteria offre un dato concreto su come vengono costruiti questi sistemi.

Non è un caso isolato, ma un esempio che mostra la direzione della tecnologia. Strutture chiuse, più livelli di protezione, componenti meno accessibili.

Il risultato è un equilibrio diverso rispetto ai veicoli tradizionali. Più protezione su alcuni elementi, più rigidità su altri. Ed è proprio su questo equilibrio che si gioca gran parte dell’evoluzione delle auto elettriche.