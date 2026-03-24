Scienziati giapponesi hanno progettato un motore miracoloso: ecco come cambierà il futuro delle auto

C’è un dettaglio che negli ultimi anni è diventato sempre più centrale nella corsa all’elettrico: la questione dei materiali utilizzati.

Rame sempre più costoso, terre rare concentrate in pochi Paesi, filiere fragili. È qui che si inserisce una ricerca giapponese che, se confermata su larga scala, potrebbe riscrivere le regole del gioco.

Al centro di tutto c’è un prototipo sviluppato al Tokyo Institute of Science, guidato dal professor Suzushi Nishimura. L’idea è semplice solo in apparenza: costruire un motore elettrico senza utilizzare né rame né magneti basati su terre rare. Una scelta radicale, che rompe con oltre un secolo di ingegneria.

Per capire la portata della novità bisogna partire dalle basi. Nei motori elettrici tradizionali, il movimento nasce dall’interazione tra campi magnetici generati da bobine di rame. Lo statore, parte fissa, crea il campo; il rotore, parte mobile, lo segue, trasformando energia elettrica in movimento.

È un principio consolidato, affidabile, ma oggi sempre più costoso da sostenere. I magneti permanenti richiedono elementi come il neodimio, mentre il rame è diventato una risorsa strategica. Ed è proprio su questo punto che la ricerca giapponese cambia prospettiva.

Il nuovo motore non utilizza campi magnetici, ma campi elettrici. Si parla infatti di motore elettrostatico, una tecnologia nota da tempo ma mai davvero applicata su scala industriale per limiti tecnici e prestazionali.

Il ruolo dei cristalli liquidi: la vera svolta

La chiave sta nei cosiddetti cristalli liquidi nematici polari, materiali studiati negli ultimi anni per la loro capacità di reagire in modo molto più intenso ai campi elettrici rispetto ai dielettrici tradizionali.

Il team di Nishimura ha inserito questi cristalli tra due elettrodi distanti appena 2,5 millimetri, applicando una tensione continua di circa 80 volt. Il risultato è stato sorprendente: una forza generata fino a mille volte superiore rispetto a quella osservata nei materiali convenzionali.

Un dato che, nelle parole dello stesso ricercatore, rappresenta qualcosa di più di un semplice progresso incrementale. È la prima osservazione diretta di un effetto previsto teoricamente da oltre un secolo, ma mai dimostrato in modo così evidente.

Anche la struttura del prototipo racconta molto della direzione futura. Il rotore è stato realizzato in resina sintetica tramite stampa 3D, mentre lo statore è composto da tre coppie di elettrodi.

Il movimento nasce dall’attivazione sequenziale delle tensioni, in un meccanismo che ricorda quello dei motori trifase, ma senza alcun campo magnetico. Il risultato è una rotazione continua, ottenuta con una configurazione molto più semplice e, soprattutto, indipendente da materiali critici.

Perché questa tecnologia interessa già l’industria

Oggi il prototipo è ancora lontano dall’applicazione su veicoli reali. Le prestazioni, la durata e la scalabilità sono tutte variabili ancora da verificare. Ma il punto non è tanto ciò che è oggi, quanto quello che potrebbe diventare.

Eliminare rame e terre rare significa ridurre drasticamente i costi e la dipendenza geopolitica, due fattori che stanno pesando sempre di più sull’industria automobilistica. In un momento in cui la domanda globale di veicoli elettrici cresce rapidamente, avere un’alternativa tecnologica potrebbe fare la differenza.

Non a caso, le prime reazioni nel settore parlano già di possibili investimenti futuri. Se questa tecnologia riuscirà a superare le attuali limitazioni, potrebbe aprire una nuova fase per la mobilità elettrica. La storia dei motori elettrici è fatta di evoluzioni lente, spesso invisibili al grande pubblico. Questa, però, ha il sapore di un cambio di paradigma.

Non siamo ancora davanti a un’auto pronta a uscire dalle fabbriche con questo sistema, ma il segnale è chiaro: la transizione elettrica non passa solo dalle batterie, ma anche da ciò che le muove.