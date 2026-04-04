Quasi un milione di siti internet a rischio: se hai Wordpress disinstalla questo plug-in immediatamente

Un popolare plugin di WordPress, Smart Slider 3, attualmente in uso su oltre 800.000 siti web, potrebbe essere esposto a una grave vulnerabilità di sicurezza.

Questa falla, che riguarda le versioni precedenti del plugin (in particolare la versione 3.5.1.33), offre un’opportunità ai criminali informatici di accedere ai file sensibili dei server ospitanti i siti vulnerabili, potenzialmente permettendo loro di controllare l’intero sistema.

Smart Slider 3 è un plugin che permette agli utenti di WordPress di creare slider e blocchi di contenuto dinamici per le loro pagine web senza bisogno di conoscere alcun codice. Questa sua semplicità e versatilità lo hanno reso uno degli strumenti più apprezzati nella community di sviluppatori e blogger, tanto che è attivo su oltre 800.000 siti web a livello globale. Nonostante la sua popolarità, il plugin ha recentemente suscitato preoccupazione a causa della scoperta di una vulnerabilità che potrebbe mettere a rischio milioni di utenti.

La vulnerabilità di sicurezza

Il problema di sicurezza è legato a un controllo insufficiente delle autorizzazioni nel processo di esportazione dei file del sito. Quando gli utenti autenticati accedono a Smart Slider 3, il plugin consente loro di esportare dati dal sito web, compreso il contenuto del server. Il controllo dei permessi non è sufficientemente rigoroso, il che significa che un malintenzionato, una volta autenticato, potrebbe facilmente ottenere il token di sicurezza che consente l’esportazione dei file. Con questo accesso, i criminali informatici potrebbero includere nel pacchetto di esportazione file arbitrari dal server, aprendo la porta al controllo completo del sito.

Il fatto che questa vulnerabilità sia presente nelle versioni precedenti del plugin e non in quella aggiornata, ha scatenato preoccupazioni tra gli esperti di sicurezza, che suggeriscono agli utenti di aggiornare immediatamente la loro versione di Smart Slider 3.

Nonostante non siano stati segnalati attacchi andati a buon fine, la scoperta di questa vulnerabilità evidenzia una potenziale minaccia significativa. Con circa 500.000 siti web che utilizzano versioni vulnerabili del plugin, il rischio che criminali informatici possano sfruttare la falla è concreto.

La vulnerabilità, se non corretta, potrebbe consentire a un attaccante di ottenere accesso ai file interni del sito, compromettere la sicurezza dei dati, o addirittura manipolare l’intero sito web a fini dannosi. Questo scenario potrebbe risultare in un danno reputazionale irreparabile per le aziende e i singoli che dipendono da questi siti per il loro business online.

Come proteggersi: aggiornamento urgente

Il primo passo per proteggere il proprio sito da questa vulnerabilità è aggiornare il plugin Smart Slider 3 alla versione più recente. Gli sviluppatori del plugin hanno rilasciato un aggiornamento che risolve il problema di sicurezza, rafforzando i controlli di autorizzazione e impedendo che i file arbitrari vengano inclusi nelle esportazioni. Gli amministratori di siti web che utilizzano Smart Slider 3 devono dunque eseguire l’aggiornamento il prima possibile per evitare che il loro sito diventi vulnerabile.

Inoltre, è fondamentale che tutti i gestori di siti web eseguano regolarmente controlli di sicurezza e mantengano aggiornati non solo i plugin, ma anche il core di WordPress e i temi utilizzati. Questo non solo protegge contro vulnerabilità note, ma aiuta anche a prevenire eventuali attacchi futuri, che potrebbero sfruttare falle simili non ancora identificate.

Il ruolo degli amministratori di siti web

Oltre all’aggiornamento del plugin, gli amministratori dei siti web devono adottare altre misure di sicurezza, come l’utilizzo di password robuste e l’attivazione dell’autenticazione a due fattori (2FA). L’autenticazione a due fattori aggiunge un ulteriore livello di protezione, che rende molto più difficile per gli attaccanti ottenere accesso ai siti web anche se riescono a ottenere le credenziali di login. Inoltre, è sempre consigliabile fare regolarmente il backup dei dati del sito, così da poterli ripristinare rapidamente in caso di attacco.