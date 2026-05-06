Questa vecchia porta doveva sparire con l’USB, ma è ancora ovunque

Una vecchia porta nata molto prima dell’USB continua a resistere in fabbriche, laboratori e dispositivi professionali perché fa bene una cosa semplice.

Si chiama RS-232, è uno standard di comunicazione seriale introdotto negli anni Sessanta e per molto tempo è stato uno dei modi più comuni per collegare computer, modem, stampanti, mouse, strumenti di misura e apparecchiature tecniche. Oggi molti utenti non la vedono più sui notebook moderni, ma questo non significa che sia davvero scomparsa.

La storia di RS-232 è interessante proprio perché racconta un lato spesso ignorato della tecnologia: non sempre vince la soluzione più nuova, più veloce o più elegante. In molti contesti professionali conta soprattutto che un collegamento sia prevedibile, facile da diagnosticare e compatibile con macchinari che devono restare operativi per anni. È il motivo per cui una connessione nata decenni fa può convivere ancora con USB, Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth.

Perché una porta così vecchia è ancora usata

RS-232 non è pensata per trasferire grandi quantità di dati come una porta USB moderna. È lenta, usa connettori ormai poco familiari al grande pubblico e non ha la comodità del plug and play a cui siamo abituati. Il suo vantaggio, però, sta nella semplicità: collega due dispositivi, invia comandi e dati in modo diretto e richiede una logica relativamente facile da controllare.

In settori come automazione industriale, apparecchiature mediche, strumenti da laboratorio, sistemi di controllo, router professionali e dispositivi embedded, questa semplicità può valere più della velocità. Se una macchina deve ricevere pochi comandi o inviare misurazioni essenziali, una porta seriale affidabile può essere sufficiente. Cambiarla solo perché esiste qualcosa di più moderno non sempre conviene, soprattutto quando l’intero sistema è già collaudato.

USB ha vinto sui PC, ma non ovunque

Nel mondo dei computer domestici, la vittoria dell’USB è stata netta. Ha semplificato il collegamento di periferiche, ha reso più facile usare chiavette, mouse, tastiere, stampanti e dischi esterni, e ha progressivamente eliminato molte porte dedicate. Per l’utente comune è stato un passo enorme: meno cavi diversi, più velocità e una gestione più immediata dei dispositivi.

Ma il mondo professionale segue spesso tempi diversi. Un impianto industriale, un tornio a controllo numerico o uno strumento di misura non vengono sostituiti ogni due anni come uno smartphone. Se un sistema funziona, è documentato e può essere riparato, mantenerlo può essere più conveniente che riprogettarlo. Per questo la compatibilità con RS-232 resta importante anche su macchine nuove o aggiornate, magari attraverso adattatori USB-seriale.

La lezione nascosta dietro RS-232

Il caso di RS-232 mostra che l’obsolescenza non dipende solo dall’età. Una tecnologia può essere vecchia e allo stesso tempo ancora utile, se risponde bene a un’esigenza precisa. Non serve sempre più banda, più funzioni o un protocollo più sofisticato: a volte basta un collegamento stabile, leggibile dai tecnici e capace di dialogare con dispositivi costruiti in epoche diverse.

È lo stesso motivo per cui in molti ambienti professionali sopravvivono standard che per il pubblico consumer sembrano ormai archeologia informatica. Il valore non sta nel fascino del passato, ma nella capacità di ridurre problemi. Una porta RS-232 può sembrare antiquata, ma se permette di configurare un apparato, recuperare un sistema bloccato o collegare un macchinario ancora essenziale, resta una soluzione concreta.

La tecnologia non procede sempre cancellando tutto ciò che è venuto prima. Spesso aggiunge nuovi strati sopra quelli vecchi, lasciando in vita ciò che continua a funzionare. RS-232 non è più la porta del futuro, ma non vuole esserlo: il suo ruolo è restare lì dove serve una comunicazione semplice, robusta e comprensibile. Ed è proprio per questo che, dopo oltre sessant’anni, non è ancora uscita davvero di scena.