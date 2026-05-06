Questo speaker economico potrebbe umiliare Google: dentro c’è Gemini

C’è un passaggio che, più di altri, racconta come sta cambiando il mercato della voce digitale: l’intelligenza artificiale non è più legata a un singolo dispositivo, ma inizia a muoversi tra piattaforme e produttori diversi, ridefinendo in modo silenzioso gli equilibri della smart home.

È in questo scenario che emerge il caso del nuovo Onn Smart Speaker, un prodotto ancora non annunciato ufficialmente ma già comparso nei registri della Connectivity Standards Alliance, l’organizzazione dietro lo standard Matter.

Il dettaglio che colpisce non è tanto l’hardware, quanto il software. Questo speaker, sviluppato da Walmart, integra infatti il supporto a Gemini, l’assistente basato su intelligenza artificiale di Google.

Un passaggio che segna, nei fatti, l’ingresso dell’ecosistema Gemini anche nei dispositivi di terze parti, ben oltre i confini dei prodotti ufficiali di Mountain View.

Un cambio di paradigma per gli assistenti vocali

Per anni il mercato degli smart speaker è stato dominato da ecosistemi chiusi, con assistenti legati a doppio filo all’hardware dei rispettivi produttori. L’arrivo di Gemini su un dispositivo come Onn suggerisce invece un’evoluzione più aperta, dove l’intelligenza artificiale diventa un layer trasversale.

Non è un caso che, parallelamente, si moltiplichino le indiscrezioni su un possibile ritorno di Google nel settore con un nuovo speaker domestico. Ma il punto, oggi, sembra essere un altro: non conta più chi produce lo speaker, ma quale intelligenza lo anima.

Design sobrio, ma con segnali chiari

Le informazioni emerse dai documenti tecnici descrivono un dispositivo essenziale, lontano dalle sperimentazioni estetiche degli anni passati.

Il design appare minimalista, con controlli fisici per volume e riproduzione e un interruttore dedicato al microfono, elemento che intercetta una sensibilità crescente sul tema della privacy.

Dal punto di vista tecnico, lo speaker dovrebbe integrare un’unità audio da 10 watt, microfoni a lungo raggio e indicatori LED per il feedback visivo.

Nulla di rivoluzionario, almeno sulla carta. Ma è proprio questa apparente normalità a rendere il prodotto interessante: l’innovazione non è nell’hardware, ma nell’esperienza d’uso guidata dall’IA.

Gemini al centro dell’esperienza domestica

Il supporto ai comandi vocali tramite Gemini apre scenari più avanzati rispetto ai classici assistenti. Non si tratta solo di accendere luci o riprodurre musica, ma di interagire con un sistema capace di comprendere contesto, richieste complesse e abitudini.

In questo senso, l’integrazione con protocolli come Matter e tecnologie come Google Cast rafforza il ruolo dello speaker come hub domestico. La casa connessa smette di essere un insieme di dispositivi e diventa un sistema coordinato, dove l’interfaccia principale resta la voce.

Un lancio che può cambiare le regole

Al momento, Onn Smart Speaker non è ancora stato ufficializzato né inserito nei cataloghi commerciali. Ma la sua comparsa nei registri della CSA difficilmente è casuale. Più probabile che si tratti di un’anticipazione di un lancio imminente, destinato a testare la risposta del mercato.

La vera incognita riguarda la diffusione del modello: se altri produttori seguiranno la stessa strada, Gemini potrebbe diventare rapidamente uno standard de facto nel mondo degli smart speaker.

E a quel punto, la competizione non sarà più tra dispositivi, ma tra intelligenze. Una partita molto più sottile, che si gioca nelle conversazioni quotidiane, nelle abitudini degli utenti e in quella linea invisibile che separa tecnologia e presenza reale nella vita di tutti i giorni.