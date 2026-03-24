Queste app raccolgono più dati di quanto pensi: controlla se le usi ogni giorno

Molte delle app più usate ogni giorno sembrano innocue, ma dietro interfacce semplici e funzioni utili si nasconde spesso una raccolta di dati molto più ampia di quanto si immagini, che continua anche quando non le stai usando.

Negli ultimi anni l’attenzione sulla privacy è cresciuta, ma questo non ha fermato alcune applicazioni dal raccogliere quantità enormi di informazioni sugli utenti. Non si parla solo di nome o email, ma anche di posizione, abitudini, interessi e comportamento online.

Il punto è che tutto questo avviene in modo quasi invisibile, spesso accettato con un semplice “consenti” durante l’installazione, senza rendersi conto di quanto si stia realmente condividendo.

Le app che raccolgono più dati

Tra le applicazioni più invasive ci sono quelle dei social, in particolare l’ecosistema di Meta, che include Facebook, Instagram e Messenger. Queste piattaforme raccolgono un numero molto elevato di dati, arrivando a monitorare interessi, posizione, attività e perfino interazioni con altri servizi.

Non si tratta di casi isolati. Anche molte app popolari, dai social ai servizi online, basano il proprio funzionamento proprio sulla raccolta e sull’analisi dei dati degli utenti, che vengono poi utilizzati per pubblicità e profilazione.

In alcuni casi, il numero di informazioni raccolte può essere sorprendente: si parla di centinaia di variabili diverse che aiutano a costruire un profilo molto preciso di ogni persona.

Non solo social: anche app comuni tracciano molto

Il problema non riguarda solo le piattaforme più grandi. Anche app considerate “semplici”, come quelle meteo, possono monitorare continuamente la posizione dell’utente e condividere questi dati con terze parti.

Lo stesso vale per alcuni giochi mobile e applicazioni gratuite, che spesso raccolgono dati per monetizzare attraverso la pubblicità. In questi casi, più informazioni vengono raccolte, maggiore è il valore per gli inserzionisti.

Il risultato è che anche un’app apparentemente innocua può diventare uno strumento di tracciamento continuo, soprattutto se lasciata attiva in background.

Perché succede davvero

Alla base di tutto c’è un modello economico molto semplice: molte app gratuite guadagnano grazie ai dati. Più informazioni raccolgono, più possono offrire pubblicità mirata e quindi aumentare i ricavi.

Questo porta a una situazione in cui la raccolta dei dati diventa parte integrante del funzionamento dell’app stessa. Non è un’aggiunta, ma un elemento centrale del sistema.

Il problema è che spesso l’utente non ha piena consapevolezza di quanto accade dietro le quinte, anche perché le informazioni sono nascoste in lunghi termini di servizio difficili da leggere.

Cosa cambia per chi usa lo smartphone ogni giorno

Nella pratica, questo significa che lo smartphone diventa una fonte continua di dati. Ogni azione, dalla navigazione alle app utilizzate, contribuisce a creare un profilo sempre più dettagliato.

Non si tratta necessariamente di un rischio immediato, ma di un accumulo costante di informazioni che possono essere utilizzate in molti modi diversi, spesso senza che l’utente se ne accorga.

Capire quali app raccolgono più dati non significa smettere di usarle, ma iniziare a guardarle con maggiore attenzione. Perché la differenza, oggi, non la fa solo quello che fai sul telefono, ma anche quello che le app continuano a registrare mentre non ci stai pensando.