RAM DDR5 false in vendita online: il nuovo rischio per chi aggiorna il PC

Nel mercato delle RAM DDR5 stanno comparendo moduli falsi con chip vuoti o componenti sostituiti, un rischio concreto per chi compra online cercando il prezzo più basso.

La corsa alle memorie DDR5 sta diventando più complicata del previsto. Prezzi alti, disponibilità non sempre stabile e forte domanda hanno creato lo spazio ideale per truffe sempre più curate. In alcuni mercati asiatici sono stati segnalati moduli apparentemente normali, ma costruiti con chip finti in plastica montati sulla scheda per imitare componenti reali. A prima vista possono sembrare RAM autentiche, soprattutto a chi non ha esperienza con l’hardware.

Il problema è ancora più insidioso perché non tutti i moduli sono facili da controllare. Sulle RAM per notebook, senza dissipatore, qualche dettaglio può tradire il falso: sigle incoerenti, bordi strani, etichette sospette o chip montati male. Sulle RAM desktop con heatsink, invece, i componenti sono spesso coperti e diventa difficile capire cosa ci sia davvero sotto, soprattutto quando l’acquisto avviene su marketplace dell’usato o tramite venditori che non accettano resi.

Perché le DDR5 sono finite nel mirino dei truffatori

Le RAM DDR5 sono oggi tra i componenti più osservati da chi assembla o aggiorna un PC. Servono per nuove piattaforme, sono richieste da gamer, creator e professionisti, e in alcuni periodi hanno subito forti rincari. Quando un componente diventa costoso e molto cercato, le offerte troppo convenienti attirano non solo acquirenti, ma anche venditori disonesti pronti a sfruttare la fretta di risparmiare di chi vuole chiudere subito l’acquisto.

La truffa può assumere forme diverse. Ci sono moduli completamente falsi, schede con chip vuoti, RAM vecchie mascherate da DDR5 o prodotti restituiti dopo essere stati manomessi. In alcuni casi il pacco può sembrare perfino nuovo o sigillato, perché il problema nasce da resi fraudolenti rimessi in circolazione e difficili da riconoscere prima del test.

Come ridurre il rischio quando si compra RAM

La prima regola è diffidare dei prezzi troppo bassi rispetto alla media del mercato. Un forte sconto può essere reale, ma su componenti molto richiesti è anche il segnale più comune di una possibile truffa. Meglio scegliere negozi affidabili, venditori con storico solido e soprattutto canali che offrano reso o rimborso in caso di prodotto difettoso o non conforme.

Dopo l’acquisto conviene controllare subito il modulo. Le sigle stampate sulla RAM devono essere coerenti con marca, capacità, velocità e tipo di memoria dichiarati. Una volta installata, il PC deve riconoscerla correttamente e strumenti come BIOS, gestione sistema o software di diagnostica possono aiutare a verificare frequenza e capacità prima di considerare concluso l’acquisto.

Non è solo un problema per appassionati

Queste truffe non riguardano soltanto chi costruisce PC da gaming. Anche studenti, lavoratori e famiglie possono cercare RAM per dare nuova vita a un portatile o migliorare un computer usato. Un modulo falso può causare blocchi ed errori, oltre a perdite di tempo e diagnosi sbagliate, perché il problema non sempre appare evidente al primo avvio del sistema.

Il mercato dell’hardware usato resta utile e spesso conveniente, ma richiede più attenzione rispetto al passato. Con componenti piccoli, costosi e facili da mascherare, la fiducia nel venditore diventa quasi importante quanto la scheda tecnica. Prima di inseguire l’offerta più aggressiva, conviene verificare garanzie, resi e prove disponibili, perché un risparmio iniziale può trasformarsi rapidamente in una spesa doppia.