Richiamo per alimentatori PC Apex: quasi 18.000 unità senza etichette di sicurezza

Un richiamo ufficiale sta coinvolgendo migliaia di alimentatori per PC gaming, ma il motivo potrebbe sorprendere: non si tratta di un difetto tecnico, bensì di un dettaglio legato alla sicurezza che non può essere ignorato.

Le autorità hanno disposto il richiamo di circa 17.700 alimentatori prodotti da Apex Gaming PCs e dal marchio Manik, distribuiti tra il 2021 e il 2026. Il problema riguarda l’assenza di un’etichetta permanente che segnali i rischi elettrici presenti all’interno del dispositivo.

Perché manca un’etichetta può diventare un problema serio

A prima vista può sembrare una questione marginale, ma non lo è. Gli alimentatori per PC contengono componenti che possono mantenere una carica elettrica pericolosa anche dopo lo spegnimento e la disconnessione dalla corrente.

Senza un avviso chiaro, un utente potrebbe essere tentato di aprire il dispositivo per curiosità o manutenzione, esponendosi a un rischio concreto di scossa elettrica o peggio. È proprio questo il motivo alla base del richiamo.

I modelli coinvolti e cosa sapere

Il richiamo riguarda diversi modelli di alimentatori ATX con potenze da 450W, 750W, 1000W e 1200W, venduti sia come componenti singoli sia all’interno di PC già assemblati.

Non sono stati segnalati incidenti o guasti legati al funzionamento degli alimentatori, e questo è un punto importante: il problema non riguarda le prestazioni, ma esclusivamente l’assenza di informazioni di sicurezza obbligatorie.

Cosa devono fare gli utenti

Chi possiede uno di questi alimentatori ha due opzioni. La prima è ricevere gratuitamente una etichetta adesiva certificata da applicare direttamente sul dispositivo. La seconda è richiedere una sostituzione completa dell’alimentatore senza costi aggiuntivi.

In entrambi i casi, la raccomandazione è chiara: non aprire mai il dispositivo e non tentare interventi interni. Gli alimentatori non sono progettati per essere smontati dall’utente, e proprio per questo la presenza di avvisi visibili è considerata indispensabile.

Un richiamo che fa riflettere

Questo caso mette in evidenza un aspetto spesso sottovalutato: la sicurezza non riguarda solo i difetti evidenti, ma anche la presenza di informazioni corrette e visibili. Un componente può funzionare perfettamente, ma risultare comunque non conforme se mancano elementi essenziali come le etichette di avvertimento.

Per chi utilizza un PC ogni giorno, il messaggio è semplice: anche i dettagli apparentemente minori possono avere un impatto reale sulla sicurezza. E quando si parla di alimentazione elettrica, è sempre meglio non sottovalutare nulla.