Risparmia più di 100€ sul Notebook di ultima generazione (con mouse cablato INCLUSO)

Il notebook MAXLEGEN in offerta a 257,20€ su Amazon grazie ad un super sconto del 29% è una soluzione che coniuga potenza, design e un prezzo competitivo, ideale per chi cerca un dispositivo affidabile senza sforare il budget. Questo laptop, grazie alle sue specifiche tecniche, è perfetto per studenti, professionisti e appassionati di tecnologia.

Prestazioni elevate e componenti di qualità

Equipaggiato con il processore Intel Celeron N95 di dodicesima generazione, il MAXLEGEN offre 4 core e 4 thread che raggiungono una frequenza massima di 3,4 GHz. Questo processore, abbinato a una cache L3 da 6 MB, garantisce performance fluide, superando di gran lunga i modelli precedenti della stessa serie. Inoltre, la grafica integrata Intel UHD, con una frequenza massima di 750 MHz, consente di gestire contenuti in 4K con facilità, rendendo questo laptop una scelta eccellente per chi lavora con video o grafica.

Con ben 16 GB di RAM DDR4 e un SSD da 512 GB, il MAXLEGEN garantisce tempi di avvio rapidi e un multitasking senza intoppi. Se ciò non bastasse, è possibile espandere la memoria fino a 1 TB tramite scheda Micro SD, offrendo ampio spazio per file, applicazioni e progetti di lavoro.

Display e design: funzionalità e comfort

Il laptop è dotato di un display Full HD IPS da 15,6 pollici, con una risoluzione di 1920×1080 pixel e un rapporto schermo-corpo del 90%. Questo significa una visione immersiva e colori vividi, perfetti per il lavoro e l’intrattenimento. La tastiera retroilluminata con regolazione dell’intensità, unita a un pratico tastierino numerico, aggiunge un tocco di comodità, mentre la tecnologia anti-luce blu protegge la vista durante le lunghe sessioni di utilizzo.

La connettività del MAXLEGEN è completa: due porte USB 3.0, una Type-C, mini HDMI, slot Micro SD e jack audio. Le comunicazioni wireless sono garantite dal Wi-Fi dual-band e dal Bluetooth 5.0, assicurando una connessione stabile e veloce in ogni situazione. Con un peso minimo e dimensioni compatte, questo laptop è facilmente trasportabile, perfetto per chi lavora in mobilità.

Autonomia e accessori inclusi

La batteria da 5000mAh/38Wh offre un’autonomia sufficiente per un’intera giornata di lavoro o studio. Inoltre, il sistema di raffreddamento intelligente mantiene il dispositivo a temperature ottimali anche durante i carichi di lavoro più intensi. Il pacchetto include accessori utili come un mouse cablato, una pellicola multilingue per tastiera QWERTY e un manuale utente, permettendo di iniziare subito a utilizzare il dispositivo.

In sintesi, il PC portatile MAXLEGEN rappresenta un’occasione imperdibile per chi desidera un laptop completo, performante e accessibile. Non lasciarti sfuggire questa offerta su Amazon: il prezzo promozionale di 257,20€, grazie ad uno sconto Amazon del 29%, rende questo dispositivo una scelta eccellente per ogni esigenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.