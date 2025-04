Samsung annuncia il calendario di aggiornamento One UI 7 per Android 15

Il rollout di One UI 7, basato su Android 15, rappresenta un momento cruciale per gli utenti di Samsung. Nonostante il ritardo rispetto al rilascio ufficiale di Android 15 nell’ottobre 2024, l’azienda sudcoreana ha recentemente rivelato la roadmap per l’aggiornamento della sua interfaccia utente. L’attesa sarà più lunga per molti dispositivi, ma i dettagli forniti dal forum Samsung Members in Corea offrono una chiara panoramica delle tempistiche.

La distribuzione inizierà con il debutto di One UI 7 sui nuovi Galaxy S25 a febbraio 2025, ma la maggior parte dei dispositivi esistenti riceverà l’aggiornamento a partire dalla primavera dello stesso anno. Il piano di rilascio segue una logica ben definita, con priorità ai modelli di fascia alta e più recenti.

La sequenza degli aggiornamenti

La roadmap dettagliata prevede una distribuzione scaglionata in quattro fasi principali:

Aprile 2025: Gli utenti di Galaxy S24 (standard, Plus e Ultra), Galaxy Z Fold 6 , Z Flip 6 e Z Fold Special Edition saranno i primi a beneficiare delle novità.

Gli utenti di (standard, Plus e Ultra), , e saranno i primi a beneficiare delle novità. Fine aprile 2025: Seguiranno dispositivi come Galaxy Z Fold 5 , Z Flip 5 , Galaxy Tab S10 , S23 e S24 FE .

Seguiranno dispositivi come , , , e . Maggio 2025: Sarà il turno di una gamma più ampia di dispositivi, inclusi Galaxy Z Fold 4 , Z Flip 4 , Galaxy Tab S9 , S23 FE , Z Fold 3 , Z Flip 3 , A34/A35 , S22 , Tab S8 , S21 e A16 .

Sarà il turno di una gamma più ampia di dispositivi, inclusi , , , , , , , , , e . Giugno 2025: La fase finale coinvolgerà dispositivi come Galaxy Tab S9 FE, A53/A33, A25/A24/A15, Tab A9 e Tab Active 5.

Particolare attenzione va al Galaxy S21 FE, che non è stato commercializzato in Corea e quindi assente dalla lista locale, ma che dovrebbe ricevere l’aggiornamento in Europa.

Implicazioni per gli utenti europei

Sebbene la roadmap sia stata pubblicata per il mercato coreano, le tempistiche di rilascio nei mercati occidentali, storicamente, si sono mantenute allineate. Gli utenti europei possono quindi considerare queste date come una stima attendibile, in attesa di conferme ufficiali da parte di Samsung. Per chi possiede un dispositivo di punta come il Galaxy S24 o il Galaxy S23, l’attesa sarà relativamente breve. Tuttavia, i possessori di modelli meno recenti o di fascia media dovranno pazientare fino a maggio o giugno 2025.

Samsung alla prova

Il rollout di One UI 7 rappresenta una sfida significativa per Samsung, che negli ultimi anni ha cercato di accelerare i tempi di rilascio degli aggiornamenti principali. Tuttavia, l’approccio più cauto adottato per questo aggiornamento potrebbe riflettere un’attenzione maggiore alla qualità e alla stabilità del software, soprattutto in un mercato sempre più competitivo come quello degli smartphone Android.

Con Android 15 già disponibile su altri dispositivi, Samsung dovrà dimostrare di poter offrire un’esperienza utente ottimale, sfruttando le potenzialità della sua interfaccia personalizzata. L’attesa per un calendario ufficiale europeo continua, ma queste anticipazioni forniscono una guida utile per gli utenti desiderosi di scoprire le novità della prossima generazione di One UI.