Samsung dà nuova vita ai Galaxy meno recenti: arriva la beta di One UI 8.5

Samsung prova a dare un segnale molto chiaro a chi non cambia telefono ogni anno, perché la beta di One UI 8.5 non resta più riservata ai modelli più nuovi e inizia ad allargarsi anche a una fascia più ampia di dispositivi Galaxy.

È una notizia che conta più di quanto sembri, perché nel mondo degli smartphone il valore di un dispositivo non si misura solo al momento dell’acquisto, ma anche da quanto a lungo continui a ricevere aggiornamenti interessanti. Con l’espansione della beta di One UI 8.5, Samsung manda proprio questo messaggio: anche chi ha un Galaxy non recentissimo può iniziare a vedere arrivare funzioni nuove, strumenti AI aggiornati e una versione più moderna del software senza sentirsi subito tagliato fuori.

Quali Galaxy entrano nella beta

L’allargamento riguarda modelli che per molti utenti sono ancora attualissimi, ma che non appartengono più all’ultima ondata assoluta di novità. Tra i dispositivi coinvolti ci sono la serie Galaxy S24, i pieghevoli Z Fold 6 e Z Flip 6, ma anche modelli come S25 FE, S24 FE e la serie Tab S11. È un passaggio importante perché allarga il programma oltre la cerchia ristretta dei flagship più freschi e rende la beta più interessante per una base utenti molto più ampia.

Per chi usa uno di questi modelli, il significato è semplice: Samsung non sta trattando il nuovo software come un privilegio riservato a pochissimi, ma come un aggiornamento che può iniziare a coinvolgere anche dispositivi di una o due generazioni fa. Ed è proprio questa la parte più interessante della notizia.

Perché One UI 8.5 può interessare davvero

Il cuore dell’aggiornamento non è soltanto grafico. One UI 8.5 punta molto su Galaxy AI e su una versione più naturale e conversazionale di Bixby, che secondo Samsung dovrebbe diventare più utile nella gestione quotidiana del telefono. Per molti utenti, soprattutto per chi aveva smesso da tempo di considerare Bixby come qualcosa di davvero utile, questa potrebbe essere la parte più curiosa da provare.

Accanto a questo c’è il solito lavoro di rifinitura che spesso vale più delle funzioni da copertina: miglioramenti generali dell’interfaccia, maggiore fluidità, piccoli aggiustamenti che rendono il sistema più coerente e più piacevole da usare. Non sono novità che fanno rumore al primo sguardo, ma sono spesso quelle che incidono di più quando il telefono viene usato tutti i giorni.

Un segnale importante sul supporto software

Questa espansione dice anche qualcosa di più ampio sulla strategia di Samsung. Per anni il confronto con Apple si è giocato anche sulla durata del supporto software, con gli iPhone percepiti come più seguiti nel tempo. Negli ultimi anni Samsung ha provato a ridurre quella distanza, e portare una beta così importante anche su modelli meno recenti rafforza proprio questa impressione.

Per l’utente medio il vantaggio è soprattutto psicologico ma anche molto concreto. Vuol dire sapere che il proprio Galaxy non viene considerato vecchio troppo in fretta e che l’esperienza software può continuare a crescere anche senza passare subito a un modello nuovo. In una fase in cui gli smartphone durano più a lungo e costano di più, è un aspetto che pesa sempre di più.

Conviene provarla subito oppure no

Qui la risposta dipende molto da come si usa il telefono. Una beta resta pur sempre una versione di test, quindi può portare bug, instabilità e qualche problema inatteso. Per chi ama provare in anticipo le novità e non vive male qualche piccolo difetto, il programma può essere interessante. Per chi invece usa il telefono per lavoro o non vuole rischiare interruzioni, aspettare la release stabile resta la scelta più prudente.

Il punto, però, resta positivo. Samsung sta allargando l’accesso a One UI 8.5 in modo più generoso del previsto, e questo rende i Galaxy meno recenti un po’ meno lontani dal presente. A volte le notizie migliori nel mondo degli aggiornamenti non sono quelle che cambiano tutto in un giorno, ma quelle che fanno capire che il telefono che si ha in mano conta ancora davvero.