Samsung Galaxy S25 Edge arriva il 13 maggio: caratteristiche e prezzi attesi

Samsung ha ufficializzato la data di lancio sul mercato del suo prossimo smartphone: l’inedito Samsung Galaxy S25 Edge, cioè la versione “slim” del Galaxy S25 già in commercio. Sarà svelato il 13 maggio e messo in vendita a partire dal 23 maggio, ma non in tutto il mondo nello stesso momento. In Europa, ad esempio, arriverà a inizio giugno.

Design e ingegneria all’avanguardia

Samsung Galaxy S25 Edge ha un profilo di appena 5,85 millimetri di spessore e un peso di soli 163 grammi, quindi è uno dei telefoni più sottili in commercio. Il design innovativo del Galaxy S25 Edge non si limita alle dimensioni compatte.

La combinazione di materiali come il titanio e il vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 sul retro, insieme al Gorilla Glass Ceramic 2 sul fronte, garantisce una resistenza superiore nonostante la leggerezza. Samsung ha ottimizzato l’architettura interna del dispositivo, riducendo gli spazi e mantenendo prestazioni elevate. Questa attenzione ai dettagli rende il Galaxy S25 Edge un prodotto all’avanguardia, in grado di resistere a urti e graffi, senza sacrificare l’estetica o la funzionalità.

Il cuore del Galaxy S25 Edge è il potente Snapdragon 8 Elite, affiancato da 12 GB di RAM, per un’esperienza fluida e reattiva. Sono disponibili due opzioni di archiviazione: 256 GB e 512 GB, offrendo spazio sufficiente per ogni esigenza. Il display AMOLED da 6,7 pollici ha una risoluzione di 3120 x 1440 pixel e un refresh rate variabile fino a 120 Hz, garantendo una qualità visiva straordinaria. Inoltre, il dispositivo include tecnologie di ultima generazione come Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, ricarica wireless Qi2 e una certificazione IP68 per la resistenza a polvere e acqua.

Il comparto fotografico è un altro punto di forza del Galaxy S25 Edge. La fotocamera principale da 200 megapixel con lente grandangolare è accompagnata da un modulo ultra-grandangolare da 12 MP, mentre la fotocamera frontale offre un sensore da 12 MP. Grazie all’integrazione con Galaxy AI, il dispositivo è in grado di riconoscere e ottimizzare automaticamente gli elementi principali di ogni scatto. Funzionalità avanzate di editing e condivisione completano l’esperienza, rendendo la fotocamera uno strumento versatile e intelligente.

Disponibilità e prezzo

Il Galaxy S25 Edge sarà disponibile in Asia, a partire dal 23 maggio in Corea del Sud e Cina, poi negli Stati Uniti il 30 maggio e in Europa a giugno. Il prezzo di partenza, secondo gli ultimi rumor, è fissato a 1.249 euro per la versione da 256 GB, mentre la variante da 512 GB costerà 1.369 euro. Sarà possibile scegliere tra tre eleganti colorazioni: Titanium Jet Black, Titanium Icy Blue e Titanium Silver.