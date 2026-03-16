Samsung lancia il power bank magnetico: ma per il Galaxy S26 serve un accessorio in più

Samsung ha presentato un nuovo power bank magnetico pensato per la serie Galaxy S26, ma dietro questa novità si nasconde un dettaglio che molti utenti potrebbero scoprire solo dopo l’acquisto.

Chi usa spesso la ricarica wireless lo sa bene: basta un piccolo disallineamento per rallentare la ricarica o interromperla del tutto. Proprio per questo negli ultimi anni sono comparsi sistemi magnetici che tengono il caricatore perfettamente agganciato allo smartphone. Samsung, però, con il Galaxy S26 ha lasciato fuori un elemento che altri produttori ormai considerano quasi scontato: i magneti integrati nella scocca.

Il nuovo accessorio, chiamato Magnet Wireless Battery Pack, nasce esattamente per colmare questo vuoto. È il primo power bank magnetico ufficiale dell’azienda coreana e punta a rendere più semplice la ricarica senza fili dei nuovi smartphone della serie S26. Ma la situazione è un po’ più complicata di quanto sembri.

Un power bank magnetico pensato per il Galaxy S26

Il dispositivo integra una batteria da 5.000 mAh e supporta due modalità di ricarica. In wireless può arrivare fino a 15W, mentre tramite cavo USB-C si spinge fino a 25W. In teoria è possibile ricaricare due dispositivi contemporaneamente, ma nella pratica questa funzione è utile soprattutto per brevi ricariche di emergenza e non per riportare completamente al 100% la batteria di uno smartphone.

Samsung ha curato molto il design. Il power bank ha un profilo sottile, un indicatore di carica sulla parte frontale e perfino un piccolo kickstand, cioè un supporto pieghevole che permette di appoggiare il telefono mentre si guarda un video o si fa una videochiamata.

C’è anche un dettaglio interessante: il corpo dell’accessorio ha un ritaglio pensato apposta per adattarsi alla sporgenza della fotocamera del Galaxy S26. Un particolare che fa capire chiaramente come questo power bank sia stato progettato con quel telefono in mente.

Capacità limitata e prezzo non proprio leggero

Nonostante il design curato, qualche dubbio rimane. Una batteria da 5000 mAh, quando si parla di ricarica wireless, non sempre basta per una ricarica completa. Parte dell’energia infatti si perde durante il trasferimento senza fili e questo significa che modelli più grandi, come il Galaxy S26 Ultra, potrebbero non arrivare al 100% partendo da zero.

L’altro punto che fa discutere è il prezzo. Il nuovo power bank viene venduto a 64,99 dollari, una cifra che molti considerano alta se rapportata alla capacità della batteria. Non è un costo proibitivo, ma nel mercato degli accessori la concorrenza è ampia e spesso offre batterie più capienti.

Il vero limite: serve una cover magnetica

La questione più curiosa riguarda però il funzionamento stesso del sistema magnetico. I modelli Galaxy S26, S26 Plus e S26 Ultra supportano la ricarica Qi2, lo standard più recente per la ricarica wireless veloce. Ma sul retro dei telefoni non c’è l’anello magnetico che permette agli accessori di agganciarsi automaticamente.

Questo significa che per usare davvero il nuovo power bank bisogna acquistare anche una cover magnetica compatibile. Solo con quella custodia il power bank potrà allinearsi correttamente e restare attaccato allo smartphone durante la ricarica.

È un passaggio in più che non tutti apprezzeranno. Alcuni utenti preferiscono usare il telefono senza custodia oppure hanno già una cover che non include il magnete.

Come funziona la ricarica magnetica negli smartphone

L’idea della ricarica magnetica non è nuova. Apple la chiama MagSafe, mentre Google usa il sistema Pixelsnap nei modelli Pixel più recenti. In entrambi i casi la base è sempre lo standard Qi2.

I magneti servono soprattutto a mantenere il caricatore perfettamente allineato alla bobina interna dello smartphone. In questo modo la ricarica diventa più stabile e può raggiungere velocità più alte, arrivando anche a 25W in alcuni casi.

Samsung, almeno per ora, sembra aver scelto una strada diversa. Il supporto allo standard c’è, ma l’esperienza completa dipende da un accessorio esterno. Una scelta che lascia qualche domanda aperta su come evolveranno i prossimi modelli della serie Galaxy.