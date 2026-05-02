Samsung pensa a Galaxy Book con Android: Windows rischia davvero?

Samsung starebbe lavorando a nuovi Galaxy Book basati su Android, una scelta che potrebbe cambiare il modo in cui l’azienda immagina i suoi notebook nei prossimi anni.

Per ora si parla soltanto di indiscrezioni, ma il tema è rilevante: la linea Galaxy Book è sempre stata legata a Windows, mentre un passaggio ad Android aprirebbe uno scenario molto diverso, più vicino all’ecosistema Galaxy e meno dipendente dal modello classico del PC.

Secondo le informazioni circolate, Samsung avrebbe in sviluppo almeno tre modelli di Galaxy Book con One UI 9 basata su Android 17. Non è chiaro se si tratti di una nuova gamma parallela o di una vera sostituzione dei modelli Windows. Proprio per questo è meglio evitare conclusioni affrettate: Samsung potrebbe testare una categoria diversa di notebook, senza abbandonare subito il mercato tradizionale dei portatili Windows.

Perché Android su un laptop sarebbe una svolta

Android è già presente su smartphone, tablet, TV, auto e dispositivi indossabili, ma sui notebook il suo ruolo è sempre stato più sfumato. Portarlo su un laptop significherebbe provare a costruire un’esperienza più coerente tra telefono, tablet e computer, con app, notifiche, account e servizi Samsung più integrati. È una direzione che avrebbe senso per chi usa già smartphone Galaxy, Galaxy Watch e auricolari dell’azienda.

Il riferimento più immediato è Samsung DeX, la modalità che trasforma telefoni e tablet Galaxy in ambienti simili a un desktop. Un Galaxy Book con Android non potrebbe limitarsi a mostrare app ingrandite sullo schermo: dovrebbe offrire finestre, multitasking, scorciatoie, gestione dei file e supporto a mouse e tastiera in modo convincente. Senza questo passaggio, il rischio sarebbe avere un portatile elegante ma meno utile di un normale PC.

Il ruolo di Aluminium OS e dei chip ARM

Le indiscrezioni collegano questi dispositivi anche ad Aluminium OS, il progetto con cui Google starebbe preparando una nuova base per portare Android più vicino all’esperienza ChromeOS. Se confermato, Samsung potrebbe personalizzare questa piattaforma con One UI, Galaxy AI e un’interfaccia più adatta ai notebook. Sarebbe un tentativo di unire la semplicità di Android con alcune logiche tipiche del computer.

In parallelo, Samsung starebbe già guardando con decisione ai chip ARM. Le indiscrezioni sul Galaxy Book 6 Edge con Snapdragon X2 Elite mostrano una direzione chiara: portatili più sottili, più efficienti e più legati all’intelligenza artificiale locale. Resta però una distinzione importante: un laptop ARM può usare Windows, mentre un Galaxy Book con Android sarebbe un cambio molto più profondo sul piano software.

Cosa cambierebbe per gli utenti

Per chi usa il computer soprattutto per navigare, scrivere, guardare video, gestire email e usare app leggere, un Galaxy Book con Android potrebbe essere sufficiente e persino più semplice. Il vantaggio sarebbe un ambiente familiare, vicino allo smartphone, con accesso rapido alle app e una maggiore continuità tra dispositivi Galaxy. Per studenti, famiglie e utenti poco tecnici, questa strada potrebbe avere un certo senso.

Il limite resta tutto ciò che oggi rende Windows ancora centrale: software professionali, programmi legacy, videogiochi PC, periferiche particolari e abitudini consolidate. Se Samsung lancerà davvero questi nuovi notebook, dovrà spiegare bene a chi sono destinati. Non basterà dire che Android arriva sui laptop: servirà dimostrare che può sostituire Windows nelle attività quotidiane senza trasformarsi in un compromesso troppo grande.

Per ora, quindi, la notizia va letta come un segnale di movimento più che come una certezza. Samsung potrebbe voler esplorare una nuova categoria di Galaxy Book, più vicina a tablet e smartphone che ai PC tradizionali. Se il progetto arriverà sul mercato tra fine 2026 e 2027, il vero test sarà semplice: capire se gli utenti vogliono davvero un portatile Android o se preferiscono ancora la libertà, e anche la complessità, di un PC Windows.