Se usi questo mouse forse dovresti fare un controllo: c'è un problema che tutti abbiamo sempre ignorato

Il dolore non arriva mai con un annuncio ufficiale. Inizia come un fastidio sordo, una tensione che dal polso risale verso l’avambraccio, spesso liquidata come stanchezza da ufficio.

Eppure, quello che molti considerano un pedaggio inevitabile della digitalizzazione è in realtà una condizione clinica precisa: la tendinite da sovraccarico funzionale. Non riguarda solo chi digita per otto ore, ma chiunque interagisca con un’interfaccia digitale senza considerare la biomeccanica del proprio corpo.

Il problema risiede nella ripetitività. Quando utilizziamo un mouse tradizionale o scorriamo compulsivamente lo schermo di uno smartphone, i tendini della mano e del polso sono costretti a scorrere all’interno di guaine protettive.

Dolore al polso legato al mouse: un problema sottovalutato

Secondo i dati clinici diffusi dal Gruppo San Donato nel 2025, l’infiammazione sorge proprio quando questo scorrimento diventa eccessivo, superando la capacità di lubrificazione naturale dei tessuti. Non è il movimento in sé a ferirci, ma la sua frequenza microscopica e incessante.

Esiste un dettaglio che spesso sfugge ai non addetti ai lavori: la temperatura della postazione. Lavorare in ambienti eccessivamente climatizzati o con correnti d’aria dirette sulle mani riduce la vascolarizzazione periferica, rendendo i tendini meno elastici e più inclini a micro-lacerazioni. È un fattore ambientale quasi mai citato nei manuali di ergonomia, eppure determinante nella genesi dell’infiammazione.

Spesso si pensa che basti un tappetino morbido per risolvere la questione. La realtà è più complessa. L’uso dello smartphone, ad esempio, ha introdotto la cosiddetta “sindrome del pollice da smartphone”, dove l’articolazione trapezio-metacarpale viene sollecitata in angolazioni per cui non è stata progettata evolutivamente.

Il corpo umano non è una macchina statica, e costringerlo in una postura fissa davanti a un monitor per ore crea una stasi circolatoria che accelera i processi degenerativi dei tessuti molli. Un’intuizione interessante, seppur poco ortodossa, suggerisce che la tendinite non sia solo un problema meccanico, ma una forma di “miopia cinetica”: abbiamo smesso di percepire i segnali di stop del sistema nervoso perché siamo troppo concentrati sul flusso di dati in uscita.

Prevenzione e rimedi pratici

Per invertire la rotta non servono necessariamente farmaci, almeno nelle fasi iniziali. La gestione del problema passa per una strategia combinata:

Pause attive: Non basta smettere di cliccare; bisogna allungare i muscoli estensori e flessori con esercizi di stretching specifici.

Alternanza delle periferiche: Cambiare la tipologia di mouse (passando magari a uno verticale) può ridistribuire il carico di lavoro su gruppi muscolari diversi.

Crioterapia localizzata: L’applicazione di ghiaccio dopo sessioni di lavoro intense aiuta a ridurre l’edema tissutale.

La diagnosi precoce resta l’arma principale. Ignorare il formicolio notturno o la rigidità mattutina significa permettere alla patologia di cronicizzarsi, trasformando un semplice fastidio in una condizione che può richiedere interventi fisioterapici profondi o, nei casi limite, chirurgici. La salute del polso è il cardine della produttività moderna, ma rimane l’ultimo investimento che siamo disposti a fare, preferendo spesso aggiornare il software piuttosto che proteggere l’hardware biologico che lo aziona.