Samsung prepara One UI 9 con Android 17: cosa cambia per i Galaxy

Samsung sta preparando la beta di One UI 9 basata su Android 17, con i Galaxy S26 scelti come primi modelli per il test.

L’aggiornamento segna l’inizio del percorso verso la prossima grande versione dell’interfaccia Galaxy, con novità su sicurezza e personalizzazione.

Per gli utenti Samsung non si tratta ancora del rilascio stabile, ma di una fase importante. La beta servirà a provare le nuove funzioni, correggere problemi e preparare l’arrivo dell’update sui modelli compatibili. One UI 9 porterà Android 17 dentro l’esperienza Galaxy, con interventi su interfaccia, strumenti creativi, accessibilità e protezione contro le app considerate a rischio.

Le novità più visibili di One UI 9

Samsung punta a rendere il sistema più flessibile e ordinato. Il Pannello rapido riceverà più opzioni per controllare luminosità, audio, player multimediale e disposizione dei comandi, così da adattarsi meglio alle abitudini dell’utente. L’obiettivo è ridurre passaggi inutili e rendere più immediato l’accesso alle funzioni usate ogni giorno.

Ci saranno novità anche per Samsung Notes e Contatti. Le prime anticipazioni parlano di nuovi strumenti creativi per le note e di un’integrazione più diretta con Creative Studio per creare schede profilo personalizzate. Sono ritocchi che non cambiano radicalmente il telefono, ma possono rendere più comode alcune attività quotidiane su smartphone Galaxy.

Accessibilità e sicurezza al centro

One UI 9 introduce miglioramenti anche per chi usa funzioni di accessibilità. Samsung parla di novità per TalkBack, gestione più fluida del cursore e Text Spotlight, una funzione pensata per evidenziare il testo selezionato in una finestra più leggibile. Sono dettagli che contano molto per chi ha bisogno di un’interfaccia più chiara e controllabile.

Sul fronte sicurezza, l’aggiornamento dovrebbe rendere più severi i controlli sulle app sospette. Quando il sistema rileva un’app ad alto rischio, può mostrare un avviso, bloccare installazione o esecuzione e suggerire la rimozione tramite politiche aggiornate. Per gli utenti comuni, il vantaggio è una protezione più attiva contro app pericolose e comportamenti poco trasparenti.

Disponibilità della beta e Paesi coinvolti

Il programma beta partirà dai Galaxy S26 e sarà disponibile inizialmente solo in alcuni mercati selezionati. I Paesi indicati per il primo rilascio sono Germania, India, Corea, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti. L’Italia, almeno in questa prima fase, non risulta inclusa nel rollout della One UI 9 beta.

Questo significa che gli utenti italiani dovranno attendere l’estensione del programma o direttamente il rilascio stabile. Come sempre, i tempi varieranno in base a modello, Paese e operatore. La beta resta quindi un’anteprima per pochi, ma è già utile per capire la direzione scelta da Samsung: più controllo, più sicurezza e un’esperienza Galaxy pronta ad accogliere Android 17 nei prossimi mesi.