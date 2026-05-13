Samsung corregge un bug di Galaxy AI: cosa fare se il Registratore vocale si blocca

Samsung ha corretto un bug del Registratore vocale che poteva bloccare l’app quando Galaxy AI provava a riassumere registrazioni già trascritte.

Il problema riguarda alcuni dispositivi Galaxy con One UI 8.5 e una funzione ormai sempre più usata: la possibilità di trasformare una registrazione in testo e poi ottenere un riassunto automatico. È uno strumento comodo per riunioni, lezioni, interviste o appunti vocali, ma negli ultimi giorni alcuni utenti hanno segnalato crash dell’app proprio durante il passaggio legato ai riassunti AI.

Samsung ha riconosciuto il bug e ha già distribuito una correzione. Secondo quanto emerso, il blocco poteva verificarsi quando l’utente provava a riassumere un testo già convertito da una registrazione, con l’opzione elabora solo sul dispositivo attiva. Questa impostazione serve a mantenere i dati localmente, senza inviarli al cloud, ma in questo caso poteva interferire con il normale funzionamento del Registratore vocale.

Il problema riguarda trascrizione e riassunti

Il Registratore vocale Samsung non è più soltanto un’app per salvare audio. Sui modelli compatibili, le funzioni legate a Galaxy AI permettono di trascrivere le registrazioni e sintetizzarne il contenuto, rendendo più semplice recuperare i punti principali di una conversazione. Proprio questa parte avanzata dell’app è stata coinvolta dal bug.

Il crash non sembra quindi riguardare la semplice registrazione audio, ma una situazione più specifica: registrazione già trasformata in testo, richiesta di riassunto e uso della modalità che limita l’elaborazione al telefono. Per chi usa lo smartphone in ambito lavoro o studio, il fastidio è evidente, perché un’app pensata per far risparmiare tempo rischiava di bloccarsi proprio nella fase più utile.

Come installare la correzione

La soluzione indicata da Samsung è aggiornare l’app Registratore vocale alla versione più recente, identificata come 21.5.86.26. L’aggiornamento passa dal Galaxy Store, quindi non basta controllare solo il Play Store: conviene aprire lo store Samsung, cercare l’app Registratore vocale e installare l’eventuale update disponibile.

Chi non vede subito l’aggiornamento potrebbe dover attendere il rollout sul proprio dispositivo o nel proprio Paese. In ogni caso, la strada è semplice: mantenere aggiornata l’app e riprovare la funzione dopo l’installazione. Per gli utenti Galaxy è anche un promemoria utile: quando un problema riguarda app di sistema Samsung, spesso la correzione arriva attraverso il Galaxy Store, non sempre tramite un aggiornamento completo di One UI.

Il caso mostra quanto le funzioni AI stiano entrando in strumenti quotidiani come registratore, note e tastiera. Sono comode quando funzionano bene, ma aggiungono anche nuovi punti di possibile errore. La buona notizia è che qui la correzione è già disponibile: chi usa spesso trascrizioni e riassunti deve solo verificare l’aggiornamento dell’app prima di tornare a usare Galaxy AI per gestire le proprie registrazioni.