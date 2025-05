Samsung rivoluziona l'esperienza Galaxy con One UI 8 e AI multimodale

Samsung ha presentato la sua nuova interfaccia utente, One UI 8, progettata per rivoluzionare l’esperienza degli utenti dei dispositivi Galaxy grazie a un’integrazione avanzata di intelligenza artificiale. Questa ottava versione dell’interfaccia rappresenta un passo avanti significativo, con funzionalità innovative che sfruttano l’AI multimodale per anticipare e rispondere alle esigenze degli utenti in modo sempre più personalizzato e intuitivo.

La nuova interfaccia debutterà inizialmente sui dispositivi pieghevoli che verranno lanciati quest’estate, per poi essere progressivamente implementata su tutta la gamma Galaxy. Questo rilascio segna una pietra miliare per Samsung, non solo per le funzionalità introdotte, ma anche per la sinergia con Google che ha contribuito a ottimizzare Android 16 per integrarsi perfettamente con One UI 8.

Un’esperienza utente completamente ripensata

Al centro di One UI 8 c’è l’AI multimodale, una tecnologia progettata per comprendere il contesto d’uso e adattarsi dinamicamente ai diversi formati dei dispositivi Galaxy. Questo approccio consente all’interfaccia di riconoscere ciò che l’utente sta facendo, offrendo suggerimenti personalizzati basati sulle abitudini d’uso e rendendo l’interazione più naturale.

La nuova interfaccia trasforma i dispositivi in assistenti digitali proattivi, capaci di migliorare la produttività e semplificare le attività quotidiane. Grazie a questa tecnologia, i dispositivi Galaxy diventano strumenti ancora più intuitivi e personalizzati.

Programma beta e accesso anticipato

Per la prima volta, Samsung lancia una nuova interfaccia utente in concomitanza con il debutto dei suoi dispositivi pieghevoli. Gli utenti più curiosi possono già iscriversi al programma beta, disponibile per la serie Galaxy S25 in diverse regioni, tra cui Stati Uniti, Germania e Regno Unito. L’accesso anticipato permette di scoprire in anteprima le funzionalità avanzate di One UI 8, contribuendo al miglioramento del sistema attraverso il feedback degli utenti.

Funzionalità che fanno la differenza

One UI 8 introduce una serie di novità progettate per migliorare l’esperienza utente:

Un sistema di comunicazione naturale con l’ AI multimodale , capace di comprendere il contesto d’uso e adattarsi dinamicamente.

, capace di comprendere il contesto d’uso e adattarsi dinamicamente. Un’interfaccia che si adatta automaticamente ai diversi formati dei dispositivi Galaxy, ottimizzando l’usabilità.

Suggerimenti contestuali personalizzati per un’esperienza su misura.

La tecnologia Auracast , che consente di condividere audio tra dispositivi compatibili.

, che consente di condividere audio tra dispositivi compatibili. Un servizio clienti semplificato grazie all’uso di codici QR e NFC.

Un’app Promemoria migliorata, ideale per gestire e condividere attività in modo efficiente.

Quick Share, una funzionalità che permette trasferimenti di file rapidi senza la necessità di aprire app dedicate.

Collaborazione strategica con Google

L’evoluzione di One UI 8 è il risultato di una stretta collaborazione tra Samsung e Google. Insieme, le due aziende hanno lavorato per integrare Android 16 nell’interfaccia, migliorando l’intero ecosistema Android. Una delle innovazioni chiave è la funzione Now Bar, inizialmente introdotta in One UI 7 e ora disponibile come API pubblica per tutti gli sviluppatori.

Sicurezza e privacy al primo posto

Con l’aggiornamento a One UI 8, Samsung continua a mettere la sicurezza al centro delle sue priorità. Grazie a Knox Vault, i dati sensibili degli utenti vengono isolati dal resto del sistema operativo, garantendo la massima protezione e privacy. Questa tecnologia rappresenta un ulteriore passo avanti nella salvaguardia delle informazioni personali.

Gli utenti interessati possono iscriversi al programma beta tramite l’app Samsung Members, scoprendo in anteprima tutte le potenzialità di questa nuova interfaccia. One UI 8 promette di ridefinire l’interazione con i dispositivi Galaxy, portando l’esperienza utente a un livello completamente nuovo.