Se la rete è lentissima, dipende dal cavo Ethernet: la guida (semplificata) per controllare ogni collegamento

Un collegamento mal crimpato, un connettore difettoso o un cavo non conforme agli standard può ridurre significativamente la velocità, generare interruzioni e rallentare dispositivi critici come NAS, server o workstation di lavoro. Anche nel 2026, nonostante l’arrivo del WiFi 7 e presto del WiFi 8, molte infrastrutture professionali e domestiche affidano ancora gran parte del traffico dati a connessioni cablate per garantire stabilità e bassa latenza.

Perché la crimpatura del cavo conta

Il connettore RJ-45 è un dettaglio spesso sottovalutato. Una terminazione fatta male può compromettere l’intreccio dei conduttori e aumentare le interferenze elettromagnetiche. In un cavo Ethernet, ogni coppia di fili intrecciati trasporta segnali di polarità opposta: se la torsione viene compromessa, si riduce la resistenza a rumore e NEXT (Near-End Crosstalk), causando instabilità soprattutto su connessioni da 1 Gbps, 2,5 Gbps o 10 Gbps.

È fondamentale scegliere lo standard corretto (T568A o T568B) e mantenerlo coerente alle due estremità del cavo. Un errore di disposizione può generare un cavo crossover non necessario con l’Auto MDI-X moderno, causando rallentamenti o problemi di riconoscimento tra dispositivi.

La guaina del cavo deve essere inserita correttamente sotto il fermacavo del connettore, in modo da assorbire eventuali trazioni e proteggere i fili. Connettori pass-through e crimpatrici di qualità assicurano che i fili arrivino fino in fondo e siano tagliati alla stessa lunghezza, evitando interruzioni o falsi contatti.

Cavi schermati e PoE

Quando si utilizzano cavi STP o F/UTP, è essenziale usare connettori schermati compatibili. La continuità della schermatura e del drain wire garantisce protezione da interferenze esterne e connessioni affidabili. Nel caso di alimentazione tramite PoE (Power over Ethernet), una crimpatura scadente può causare surriscaldamento e instabilità, compromettendo alimentatori per videocamere, access point o terminali industriali.

Per verificare un cavo Ethernet, si parte da tester economici come KOLSOL o Noyafa NF-468, che controllano continuità e corretto ordine dei pin. Questi strumenti sono ideali per verifiche rapide e risolvono problemi evidenti come inversioni o cortocircuiti.

Per controlli più avanzati, i tester professionali come Noyafa NF-8209 o Klein Tools Scout Pro 3 misurano anche lunghezza, posizione delle interruzioni e porte attive. Strumenti di fascia alta come il Fluke MicroScanner2 MS2-100 consentono di analizzare return loss, NEXT, FEXT e altre metriche cruciali, indispensabili nelle reti aziendali o con collegamenti multigigabit.

Crimpare un cavo in casa può andare bene per patch corti tra switch e dispositivi, ma per cablaggi strutturati in pareti o armadi rack è meglio usare patch già certificati, keystone jack e patch panel. Questo riduce i rischi di danneggiamento, facilita la manutenzione e garantisce prestazioni costanti nel tempo.

Un cavo Ethernet apparentemente insignificante può essere la causa principale di una rete lenta o instabile. Controlla la crimpatura, rispetta gli standard e utilizza strumenti di verifica per assicurarti che ogni collegamento funzioni come dovrebbe. Con una terminazione corretta, anche reti ad alta velocità o con PoE operano in modo stabile, affidabile e senza interruzioni.