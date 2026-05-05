Segna la data: il 7 maggio arriva su Disney+ il film più brillante degli ultimi tempi

Ci sono ritorni che profumano di nostalgia e altri che sanno di resa dei conti. Quello di Sam Raimi appartiene decisamente alla seconda categoria.

Send Help, in arrivo il 7 maggio su Disney+, non è semplicemente un nuovo film: è una dichiarazione d’intenti, quasi una correzione di rotta dopo anni passati tra blockbuster levigati e produzioni ad alta pressione industriale.

Qui Raimi torna dove sa muoversi meglio: nell’horror che graffia, diverte e — soprattutto — osserva. E lo fa con una lucidità che sorprende, perché sotto la superficie di survival thriller si nasconde un film molto più politico di quanto sembri.

Due corpi su un’isola, un mondo intero in equilibrio precario

La premessa è tanto semplice quanto ingannevole. Un incidente aereo, un’isola deserta, due sopravvissuti: Linda Liddle e Bradley Preston, interpretati rispettivamente da Rachel McAdams e Dylan O’Brien. Lei, dipendente sottovalutata; lui, capo convinto di esserlo ancora, anche senza ufficio, senza scrivania, senza nessuno da impressionare.

Il cinema ha raccontato il naufragio in tutte le sue forme, ma Send Help fa una scelta precisa: sposta il centro dell’orrore dall’esterno all’interno. Non è la natura a fare paura — non davvero — ma ciò che resta delle gerarchie quando il contesto che le sostiene crolla.

Raimi costruisce la tensione come una lenta compressione. Gli sguardi pesano più dei dialoghi, i silenzi diventano minacciosi, ogni gesto quotidiano si carica di ambiguità. Non serve molto altro. Anzi, forse non serve niente di più.

Il vero mostro è il potere (quando non sa adattarsi)

Il cuore del film non è la sopravvivenza, ma il rapporto tra chi comanda e chi esegue. Un tema antico, quasi filosofico, che Raimi traduce in immagini con una precisione sorprendente. Il cosiddetto rapporto servo-padrone non è mai esplicitato, ma attraversa ogni scena, ogni scelta, ogni errore.

Bradley continua a comportarsi come se il suo ruolo fosse intoccabile. Linda, invece, si adatta. Osserva, impara, reagisce. E in questa differenza si gioca tutto.

Il film suggerisce — senza mai urlarlo — che il potere, quando perde il contesto che lo legittima, diventa fragile. Ridicolo, persino. E che la vera forza sta altrove: nella capacità di leggere la realtà, non di dominarla.

Due attori, una partita a scacchi senza regole

Gran parte della riuscita di Send Help passa attraverso i suoi interpreti. Rachel McAdams costruisce un personaggio stratificato, apparentemente fragile ma attraversato da una tensione costante. Non alza mai la voce, non cerca l’effetto. E proprio per questo risulta credibile, incisiva.

Dylan O’Brien, al contrario, lavora su un registro più nervoso, instabile. Il suo Bradley è un uomo che non accetta di perdere il controllo, nemmeno quando è evidente che non lo ha più. Tra i due si crea un equilibrio precario, fatto di alleanze temporanee e improvvise rotture. È un duello, più che una convivenza.

Raimi non consola, e fa bene

Dopo anni di horror sempre più addomesticati, Raimi torna a sporcare le mani. Non c’è compiacimento, ma nemmeno indulgenza. La violenza — fisica e psicologica — non viene spettacolarizzata, ma lasciata lì, a fare il suo lavoro. E quando arriva, colpisce.

Send Help non è un film perfetto. A tratti sfiora il compiacimento teorico, in altri momenti sembra quasi divertirsi troppo con il proprio cinismo. Ma è proprio questa imperfezione a renderlo vivo, imprevedibile.